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Авиакомпании Приамурья проверят из-за жалоб граждан на прекращение продаж льготных билетов
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Авиакомпании Приамурья проверят из-за жалоб граждан на прекращение продаж льготных билетов 

ТАСС 36 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта Амурской области проверит подозрения жителей региона о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам, которые стартовали в понедельник. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Амурской области.
"Министерство транспорта области с сегодняшнего дня будет мониторить, сколько фактически амурчан улетело по спецтарифу. Причиной стали обращения людей, которые сообщили о том, что авиакомпании специально удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полета", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, в случае подтверждения нарушений ими займутся надзорные органы.
По данным регионального правительства, за три дня со старта продаж билетов по специальному тарифу из Благовещенска до Москвы в трех авиационных агентствах продали 3,8 тыс. билетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Ранее ТАСС сообщал, что стоимость билета по спецтарифу составляет 6,4 тыс. рублей. «На сегодняшний день авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по льготному тарифу», — отметили в пресс-службе правительства.
Перелет из Благовещенска в Москву возможен с авиакомпаний «Северный ветер», которая работает в Приамурье, но из-за того, что компания подала заявки в Минтранс РФ поздно, лимиты льготных перевозок не выделены.
В министерстве транспорта и строительства Амурской области ТАСС уточнили, что в 2018 году количество предоставляемых льготных мест на рейсе увеличено с 60 мест до 30% от посадочных мест в самолете.
О льготных билетах
Льготная программа субсидирования перевозок разработана для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.
По данным СМИ, продажи льготных билетов приостановили в ряде регионов Дальнего Востока через неделю после старта продаж. В качестве причины этого называют то обстоятельство, что выделенные по программе билеты полностью раскупили в результате ажиотажного спроса.
В 2018 году льготную программу авиаперевозок продлили до 1 декабря.
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