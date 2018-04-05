Чем опасен «Уфахимпром» в пик половодья 

На сегодняшний день активно идет подготовка к весеннему половодью. Самым, пожалуй, острым вопросом задаются жители башкирской столицы — опасны ли талые воды с территории бывшего «Уфахимпрома».
По словам директора «СпецЦентр Защита» в Уфе Закира Гилязова, в настоящее время задействованы 4 насосные станции и коммуникации по транспортировке сточных вод.
— Площадь предприятия очень большая, самое тяжелое время — пик половодья. Администрацией города создана надежная система предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с этих объектом, однако необходима реновация территории, модернизация очистных сооружений, — отметил Ирек Ялалов.
Также он дал поручение «Уфаводоканалу» возобновить анализы на диоксин и подготовить полную информацию для решения вопроса совместно с Правительством республики.
ОАО «Уфахимпром» было введено в эксплуатацию 1942 году. Основным профилем завода являлось производство гербицидов, хлорорганических соединений, эпоксидных смол, химических реактивов. В 2010 году решением Арбитражного суда РБ «Уфахимпром» признано банкротом. В настоящее время предприятие не существует. В 2013 году по решению Арбитражного суда имущество цеха 41 (очистные сооружения) «Уфахимпром» определены социально значимым объектам и переданы в муниципальную собственность городского округа город Уфа. Но при этом земельный участок остался в собственности республики. Постановлением главы администрации городского округа город Уфа в этом же году были переданы объекты очистных сооружений цеха № 41 бывшего «Уфахимпром» «СпецЦентр Защита» для содержания и обслуживания.