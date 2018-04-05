Чем опасен «Уфахимпром» в пик половодья

На сегодняшний день активно идет подготовка к весеннему половодью. Самым, пожалуй, острым вопросом задаются жители башкирской столицы — опасны ли талые воды с территории бывшего «Уфахимпрома».

По словам директора «СпецЦентр Защита» в Уфе Закира Гилязова, в настоящее время задействованы 4 насосные станции и коммуникации по транспортировке сточных вод.

— Площадь предприятия очень большая, самое тяжелое время — пик половодья. Администрацией города создана надежная система предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с этих объектом, однако необходима реновация территории, модернизация очистных сооружений, — отметил Ирек Ялалов

Также он дал поручение «Уфаводоканалу» возобновить анализы на диоксин и подготовить полную информацию для решения вопроса совместно с Правительством республики.