Александр Сорокин назначен Управляющим филиалом 

Исполнительным директором, Управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске назначен Александр Сорокин.
Александр Владимирович Сорокин родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Имеет два высших образования. В 1992 году окончил Сибирский государственный металлургический институт имени Серго Орджоникидзе (сейчас — Сибирский государственный индустриальный университет) по специальности «металлургия черных металлов». В 2008 году получил диплом Кемеровского государственного университета по специальности «экономист».
Банковскую карьеру начал в 1996 году. В Банке УРАЛСИБ — более 15 лет. В апреле 2006 года назначен Заместителем управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Кемерово. В 2013 году возглавлил Кемеровскую территориальную дирекцию. С 4 апреля 2018 года — Управляющий Новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ».