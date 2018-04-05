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Авторадио отмечает юбилей
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Авторадио отмечает юбилей 

Авторадио 39 минут назад
У Авторадио сегодня День рождения. Ровно 25 лет назад, 5-го апреля 1993 года в Москве произошло, как тогда казалось, рядовое событие. Открылась новая радиостанция. А сегодня мы одна из самых популярных и любимых слушателями станций. За 25 лет прошла целая жизнь, полная вдохновения, постоянного творческого накала, стремления к совершенству и круглосуточной напряженной работы. Сегодня поздравить нас придут партнеры, коллеги, звезды шоу-бизнеса, политики и спортсмены. В полдень по Москве начнется большой юбилейный радиомарафон. Вы услышите самые интересные и эксклюзивные истории от наших сотрудников. Суперигра Много Автомобилей, Розыгрыши билетов на наш юбилейный концерт и многое другое! Праздничный марафон можно не только слушать в эфире, но и смотреть на сайте нашей радиостанции и в группе Авторадио в Одноклассниках!
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