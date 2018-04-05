В Брагино поймали нелегальных торговцев: у продавщицы отобрали телефон

Ярославские судебные приставы провели рейд в Дзержинском районе — ловили тех, кто накопил долгов и занимается торговлей незаконно.

— Одной из крупных должниц оказалась гражданка, которая задолжала практически 25 тысяч рублей. В добровольном порядке штраф женщина не оплатила, более того, продолжила осуществлять торговлю в неотведенном для этих целей месте, за что и поплатилась, — рассказали в службе судебных приставов.

Арестовали у женщины самое ценное, что было при ней, — мобильный телефон. Если она не погасит долг, телефона лишится.

Рейды по незаконной торговле проводят и районные администрации в Ленинском районе: продавщицу на тротуаре довели до слёз.