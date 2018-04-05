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«Пасхальная весть»: орловцам бесплатно раздадут Евангелие
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«Пасхальная весть»: орловцам бесплатно раздадут Евангелие 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Храмы Орловской области в Великую субботу, 7 апреля, примут участие во всероссийской благотворительной акции, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской Митрополии.
Акция «Пасхальная весть» в этот день пройдёт в храмах и монастырях Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.
Орловцы, которые придут в храмы накануне Светлого Христова Воскресения, чтобы освятить куличи, яйца и пасхи, смогут бесплатно получить из рук добровольцев Святое Евангелие.
В Орле в акции примут участие Богоявленский собор, Успенский (Михаило-Архангельский) храм, храм Смоленской иконы Божией Матери, храм святителя Николая в Новой Ботанике, храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, храм святой блаженной Матроны Московской.
Напомним, акция проводится с 2011 года при участии Русской Православной Церкви с 2011 года. За это время православные получили более 1,5 млн экземпляров Евангелия и книг на тему православия.
Доставка книг в Орёл организована при поддержке епархиального отдела по делам молодежи.
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