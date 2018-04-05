«Пасхальная весть»: орловцам бесплатно раздадут Евангелие

Храмы Орловской области в Великую субботу, 7 апреля, примут участие во всероссийской благотворительной акции, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской Митрополии.

Орловцы, которые придут в храмы накануне Светлого Христова Воскресения, чтобы освятить куличи, яйца и пасхи, смогут бесплатно получить из рук добровольцев Святое Евангелие.

Орле в акции примут участие Богоявленский собор, Успенский (Михаило-Архангельский) храм, храм Смоленской иконы Божией Матери, храм святителя Николая в Новой Ботанике, храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, храм святой блаженной Матроны Московской.

Напомним, акция проводится с 2011 года при участии Русской Православной Церкви с 2011 года. За это время православные получили более 1,5 млн экземпляров Евангелия и книг на тему православия.

Доставка книг в Орёл организована при поддержке епархиального отдела по делам молодежи.