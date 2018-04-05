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Житель Оренбурга отсудил 40 тыс. рублей у управляющей компании за падение снежной глыбы
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Житель Оренбурга отсудил 40 тыс. рублей у управляющей компании за падение снежной глыбы 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Житель Оренбурга отсудил 40 тыс. рублей в качестве морального вреда у местной управляющей компании «Южная» за падение на него снежно-ледяной глыбы с крыши дома, сообщает издание «56 медиа». Также суд обязал компанию оплатить лечение истца и выплатить штраф в размере 22 тыс. рублей.
Истец после падения глыбы был госпитализирован в реанимацию, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Травма привела к обострению хронического заболевания.
Решение пока не вступило в силу, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.
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