Житель Оренбурга отсудил 40 тыс. рублей у управляющей компании за падение снежной глыбы

Житель Оренбурга отсудил 40 тыс. рублей в качестве морального вреда у местной управляющей компании «Южная» за падение на него снежно-ледяной глыбы с крыши дома, сообщает издание «56 медиа». Также суд обязал компанию оплатить лечение истца и выплатить штраф в размере 22 тыс. рублей.

Истец после падения глыбы был госпитализирован в реанимацию, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Травма привела к обострению хронического заболевания.

Решение пока не вступило в силу, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.