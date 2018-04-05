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Тайком продают водку в киоске на остановке транспорта
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Тайком продают водку в киоске на остановке транспорта 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Владимир считает, что стал жертвой продавцов суррогата. Застолье с алкоголем из киоска на остановке Карла Либкнехта для него едва не закончилось трагедией.
— Был день рождения у товарища, он купил в ларьке две бутылки водки, «Доброе застолье» называется. В итоге — аритмия сильная, отравление, — говорит житель Октябрьского района Новосибирска Владимир.
Прежде чем пообщаться с продавцами съемочная группа ОТС решила поговорить с прохожими. У торгового павильона действительно дурная слава.
— И днем торгуют, и ночью тем более. Я сама лично видела, сколько раз там проходили. И мой муженек туда бегает бывший, — говорит жительница Октябрьского района Людмила.
Для проведения контрольной закупки пришлось следовать некоторым правилам конспирации, чтобы не спугнуть продавца. Оператор вел съемку со значительного расстояния.
— Здравствуйте! А есть какая-нибудь водка недорогая?
— Сто тридцать! Пакет есть?
— Да, есть! А как называется?
— «Финская»!
— Спасибо!
Эксперимент удался. Прямо на остановке действительно торгуют алкоголем. Пора рассмотреть покупку повнимательнее.
Обязательное условие для приобретения крепкой алкогольной продукции в остановочном киоске — это наличие черного пакета. Итак сто тридцать рублей оплачено, и такая бутылка водки «Финская» в наших руках.
Во время повторного визита диалога с продавцом уже не вышло. При виде микрофона работница киоска молниеносно закрыла окошко.
— Здравствуйте! Вы нам только что водочку продали. Будьте добры, расскажите, как так получается? Откройте!
Журналисты ОТС вызвали полицию. А вскоре на створке для выдачи товара и вовсе появилось объявление о прекращении работы. Приехавшие полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями приняли заявление у журналистов. Нарушений сразу несколько: незаконная торговля, отказ в выдаче кассовых чеков и не только. Проданный алкоголь отправлен на экспертизу.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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