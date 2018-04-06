Трамп опроверг данные о назначении главы природоохранного ведомства на место генпрокурора

"Вы верите, что лживые СМИ упорно настаивают на материале о том, что я планирую заменить генпрокурора Джеффа Сешнса главой EPA Скоттом Прюиттом, который прекрасно выполняют свою работу, но находится под огнем критики? Люди верят в это? Сколько нечестных и продажных СМИ!" — написал он.