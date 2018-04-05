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4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ксения Собчак и Максим Виторган поделились семейными фотографиями. Валентин Юдашкин показал нежный снимок: «Сегодня два года моему любимому внуку».
Елена Исинбаева рассказала о материнстве: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».
Надежда Грановская показала, как занимается танцами: «Маленькая часть нашего занятия… Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя».
Настя Каменских показала «голое» фото.
Похорошевшая Дана Борисова сообщила: «Доброго вечера вам желает пресс-секретарь общероссийской общественной организации „Матери против наркотиков“. Поздравьте меня, начинаю свою деятельность в качестве общественного деятеля, вместе с мамами зависимых людей, буду выступать в поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков, а также ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ».
«Ну все, теперь мы в Танцах», — гордится Ксения Бородина.
Анфиса Чехова рассказала: «Я не встречала бОльшего любителя динозавров, чем Солик. Он знает все их названия, клички, эры, размеры, образ жизни и питания… И, конечно, коллекционирует динозавров любых мастей и размеров. Ходящие, со звуком или мультяшные ему не нравятся. Он любит реалистичных и зловещих».
Максим Галкин поделился милым видео: «Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства — Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя».
Милана Кержакова рассказала о боли: «Сегодня, в этом дне — вся моя душа, моя боль, мои воспоминания. Ты навсегда останешься со мной, потому что я твоя половина и эта самая большая моя заслуга и гордость в жизни… »
Ляйсан Утяшева поделилась нежным фото с мужем. Альбина Джанабаева поделилась фотографией с отдыха. Кристина Асмус похвасталась: «Даже техника не верит, что мне на следующей неделе 30 лет».
Фото: instagram
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