Британия определила изготовителя примененного в Солсбери отравляющего вещества «Новичок»

Спецслужбы считают, что они нашли тайную российскую лабораторию, которая изготовила боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, использованное в Солсбери.

Министры и руководители служб безопасности сумели идентифицировать изготовителя при помощи научного анализа и разведывательных данных, сделав это после покушения на убийство Сергея Юлии Скрипалей в начале марта.

Можно предположить, что Британия знала о существовании предприятия по изготовлению «Новичка» еще до атаки 4 марта. Источник из правительства отметил: «К моменту первого заседания КОБРЫ (чрезвычайное совещание по координации усилий, прошедшее на той же неделе) нам уже было довольно хорошо известно, что скорее всего, это вещество из России ».

Источники из спецслужб не утверждают это на сто процентов, однако чиновник из правительства настаивает, что они с большой долей уверенности могут указать местонахождение этой лаборатории. Они также считают, что Россия проводила испытания, дабы выяснить, подойдет ли «Новичок» для совершения убийств.

Данное разоблачение является очередной составляющей в деле британских спецслужб против России, которое на этой неделе едва не развалилось из-за серии оплошностей и ошибок.

Во вторник Гэри Эйткенхед (Gary Aitkenhead), возглавляющий военную лабораторию в Портон-Дауне, сказал, что его ученые не смогли подтвердить российское происхождение отравляющего вещества. Президент Путин тут же воспользовался его заявлением. Вчера МИД снова поставил себя в неловкое положение, когда выяснилось, что после выступления Эйткенхеда он удалил твит со своего официального аккаунта, в котором говорилось: «Портон-Даун четко заявил о том, что это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия „Новичок“ российского производства».

Российское посольство в Лондоне задало вопрос: «Зачем было удалять этот твит от 22 марта с @foreignoffice?»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметил, что удаленный твит неверно отражал комментарии, с которыми на брифинге в Москве выступил британский посол в России Лори Бристоу (Laurie Bristow).

Министр иностранных дел Борис Джонсон также подвергся обвинениям со стороны лидера лейбористов Джереми Корбина , который заявил, что тот «немного преувеличил», рассказывая о происхождении «Новичка». Корбин вспомнил заявление Джонсона двухнедельной давности, в котором прозвучала мысль о том, что ученые из Портон-Дауна с «абсолютной категоричностью» говорили о российском происхождении нервно-паралитического газа. Помощники Джонсона утверждают, что министр ссылался на их уверенность в том, что это был «Новичок».

Корбин сказал: «Джонсон категорически утверждал, и мне кажется, он употребил фразу „101 процент“, что это вещество из России… Либо у министра иностранных дел есть информация, которой он не желает делиться с Портон-Даун, либо это было небольшое преувеличение. Я не знаю обстоятельств, но мне кажется, мы должны подойти к этому ответственно и здраво».

Теневой министр внутренних дел Диана Эббот (Diane Abbott) выразила надежду, что лейбористы «заслужат похвалу за более вдумчивый подход и постановку правильных вопросов».

Джонсон сказал: «Прискорбно то, что Джереми Корбин сейчас ведет игру на стороне России и пытается дискредитировать Британию в связи с атакой в Солсбери. 28 стран убеждены в доводах Британии настолько, что выслали русских. Но Джереми Корбин, в отличие от них, предпочел встать на сторону российской пропагандистской машины».

Россия потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН , чтобы обсудить обвинения Британии. Джон Фогго (John Foggo), исполняющий обязанности британского представителя в ОЗХО, назвал попытки России обвинить Британию в организации химической атаки «позорными и нелепыми заявлениями». Директор национальной разведки США Дэн Коутс (Dan Coats) сказал репортерам, чтобы они ждали новых мер возмездия.

Вчера Россия заявила, что ей кажется подозрительным отсутствие какой-либо информации о домашних животных Скрипаля, у которого две кошки и две морские свинки. По ее словам, они могли бы дать определенные зацепки и ключ к разгадке отравления.