Уперлись в глухую стену. Тестирование школьников на наркотики может стать обязательным

Проблема огромна. По словам представителя МВД Вячеслава Батурина, наркорынок по-прежнему завоевывает «синтетика». Только в прошлом году силовики изъяли свыше четырех тысяч тонн синтетических наркотических средств. Если раньше их везли из заграницы, то сейчас все в больших объемах «синтетика» изготавливается в России. «В основном это кухонное производство, о промышленных масштабах пока не имеет смысла говорить», — резюмировал Батурин.

Лео Бокерия поделился своим видением решения вопроса. И это не медицинский аспект. Медлечение — вторично. «По прошествии четверти века я для себя сделал заключение, что правопорядок и административные меры — ключевой элемент для того, чтобы можно было продолжать потом борьбу лечебными процедурами», — отметил доктор.

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что в мире 250 млн человек, которые хотя бы раз в жизни принимали наркотические средства. «Эта проблема стала угрожающей не только для стран, где производятся эти вещества, но и для таких стран, как наша. Нужно объединение усилий органов власти, медицинского сообщества, общественных организаций, — уверен Лео Бокерия. — Ежели мы не будем повторять, почему мы так обеспокоены, чтобы это засело в человеческих мозгах, отдельными напоминаниями мы проблему не сдвинем. Нужно добиться смены мировоззрения и жизненных ценностей нашей молодежи. Наша работа была бы более эффективной, если бы мы могли сформировать модельное законодательство по этим вопросам».

Свои рекомендации к разработке такого законодательства подготовит Общественная палата России. Секретарь ОП Валерий Фадеев заметил, что проблема наркомании — «страшнее алкоголизма». По его мнению, начинать нужно с учебных заведений, где (и это не секрет) наркотики активно продаются.

Кроме того, важен образ жизни молодежи. Необходимо продолжить реализацию проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране, чтобы как можно больше детей и подростков занимались спортом. «Важно, чтобы у молодого человека была цель, чтобы он понимал, чего хочет достичь в жизни, — полагает Фадеев. — Проблема наркотиков — это и проблема законодательства, и проблема духа жизни в стране. Чем больше перспектив, тем легче будет бороться с этой напастью».

Сенатор Людмила Кононова также озвучила предложения, как изменить ситуацию. Прежде всего, необходима лицензирование реабилитационных центров и подготовка профессиональных кадров для них. Это важно в связи с тем, что большинство существующих реабилитационных центров представляют собой, скорее, секты, нежели места, где проходят лечение и восстановление наркозависимые.

Остро также стоит вопрос совершенствования законодательства в части ужесточения уголовной ответственности за распространение и пропаганду наркотиков с использованием интернет-ресурсов.

Эту тему позже продолжил актер Борис Галкин. Он назвал наркоситуацию в стране катастрофой, а борьбу с наркоманией — «фронтом», «войной». Галкин высказал мнение, что в отношении наркодельцов пора вводить смертную казнь. Это предложение присутствующие в зале встретили аплодисментами.

Поддержано было и предложение участницы конференции Людмилы Стебенковой, которая заявила, что тестирование на наркотики в образовательных учреждения должно стать обязательным для всех. И законодатели обязаны пойти на это, уверены общественники. Ведь сегодня даже добровольное тестирование выявляет порядка 25% молодых людей, когда-либо принимавших наркотики. Однако они не ставятся на учет.

Свое предложение внесла и телеведущая Дана Борисова , которая всего год назад избавилась от зависимости. По ее мнению, в России должен появиться некий алгоритм действий для родителей, в котором было бы прописано, куда обращаться в случае, если они заметят за своим ребенком тягу к наркотикам, либо в случае обнаружения объявлений о продаже наркотических средств. Может быть, это телефон, наподобие телефонов экстренных служб, который будет доступен и известен всем.

Все предложения, высказанные участниками конференции, будут внесены в итоговые рекомендации Общественной палаты.

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