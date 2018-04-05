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25 человек погибли от отравления поддельными спиртными напитками в Джакарте
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25 человек погибли от отравления поддельными спиртными напитками в Джакарте 

ИА Синьхуа 1 час назад
Джакарта, 5 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере 25 человек погибли за последнее время от отравления поддельными спиртными напитками в индонезийской столице Джакарте и ее пригороде. Об этом сообщили в среду индонезийские СМИ.
По данным полиции Джакарты, десятки жителей столицы в конце прошлой недели купили у лоточников крепкие спиртные напитки, на следующий день после употребления у них возникли симптомы интоксикации. К настоящему моменту 18 человек скончались, более десяти остаются в больницах.
Как сообщают местные СМИ, в южном пригороде Джакарты в конце прошлой недели произошел схожий инцидент, в результате которого умерли уже семь человек.
Полиция Джакарты выясняет происхождение и пути продажи поддельных спиртных напитков. —0—
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