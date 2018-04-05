Обзор московских событий в СМИ за 5 апреля

«Коммерсантъ». 4 трлн человеческого капитала Высшая школа экономики представила проект цифровой реформы образования. ссылка

«Коммерсантъ». Госдума проверит интернет на скорость Соцсети заставят быстро удалять незаконный контент. ссылка

«Коммерсантъ». Подполковнику не спустили откат с унитазов В Москве за взяточничество арестован главный тыловик УФСБ по Ивановской области подполковник Владимир Косульников. ссылка

«Известия» . Сотрудников торговых центров подготовят к тушению пожаров Спасатели и персонал отработают свои действия в случае ЧП. ссылка

«Известия». Деньги доверят мессенджерам Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги через мессенджеры. ссылка

Российская газета ». 13 на выбор Карту «Музей в подарок» разработали в ГАУК «Мосгортур» и департаменте культуры. ссылка

«Российская газета». Подняться над Москвой-рекой Канатную дорогу к «Лужникам» запустят в мае. ссылка

«Российская газета». 20 секунд в пользу пешехода На столичных перекрестках перенастроили светофоры. ссылка

Московский комсомолец ». Старшее поколение обрело «московское долголетие» Горожане выбрали название и девиз проекта для людей «серебряного» возраста. ссылка

«Московский комсомолец». Пожар в ТЦ «Персей для детей»: Очевидцы рассказали о случившемся Закон парных случаев проявил себя в действии в Москве. ссылка

РБК Daily ». Футбол накормит рестораторов Проведение чемпионата мира по футболу — 2018 увеличит оборот общепита в России на 0,9% и даст ресторанам 13 млрд руб. дополнительной выручки ссылка

Независимая газета ». «Пасхальный дар» даст шанс каждому москвичу стать филантропом Московский праздничный фестиваль в нынешнем году будет посвящен благотворительности. ссылка

Комсомольская правда ». Анонимных абонентов отключат от сети Сотовые операторы зачистят владельцев серых SIM-карт. ссылка

Московская правда ». Высота сугробов уменьшилась на 20 см за четыре дня Снежный покров в столице тает в два-три раза быстрее обычного. ссылка

«Московская правда». Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре Москвы Пасхальными деревьями и композициями из живых цветов украсили улицы столицы в преддверии фестиваля «Пасхальный дар». ссылка

«Московская правда». Главная артерия города Всего в Новой Москве введено более 1,2 тыс. км линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций. ссылка

«Московская правда». В Москве изменили режим работы светофоров ЦОДД отрегулировал работу светофоров для удобства москвичей. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин поблагодарил спасателей за реальный героизм Мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших после пожара в торговом центре «Персей для детей». ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин обсудит вопрос о датах школьных каникул с департаментом образования столицы Мэр города заверил москвичей, что будет найдено решение, которое устроит родителей столичных школьников. ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи положительно оценили появление кабинетов врачей общей практики Своим мнением поделились свыше 134 тыс. горожан. ссылка

«Вечерняя Москва». Улицы города украсят сирень, липа, клен, рябина и другие деревья и кустарники Весной по программе «Миллион деревьев» на улицах Москвы высадят около 4,5 тыс. деревьев и более 182 тыс. кустарников. ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи увидят первоцветы к середине апреля Жители столицы смогут увидеть первоцветы на особо охраняемых природных территориях города к середине апреля. ссылка

«Вечерняя Москва». Торговые постройки позапрошлого века расскажут о жизни столичного купечества Старинные здания Немецкого рынка на ул. Фридриха Энгельса пополнили список выявленных объектов культурного наследия столицы. ссылка

«RT». В ТиНАО более 200 спасателей примут участие в учениях по борьбе с паводком Мероприятия будут проводиться с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья. ссылка

«RT». На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием маршрутки Авария с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Audi произошла на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. ссылка