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В Красноярске на остановке упал и умер мужчина
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В Красноярске на остановке упал и умер мужчина 

АиФ Красноярск 18 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На правобережье Красноярска обнаружили мертвого человека. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальных сетях.
Инцидент произошел вечером 4 апреля на улице Щорса в краевом центре. Плохо стало одному из мужчин, ожидающих автобус на остановке, он упал на землю. Свидетели несчастного случая вызвали скорую помощь, однако прибывшая на место происшествия реанимационная бригада не сумела вернуть пострадавшего к жизни — он скончался.
В полиции Красноярска подтвердили факт смерти мужчины, добавив, что признаков насильственной смерти человека не обнаружено.
Подобные происшествия периодически происходят в Красноярске. Так, ранее мы рассказывали о том, что мужчина скончался за рулем автомобиля прямо на проезжей части. Инцидент стал причиной большой пробки в мкрн Северный.
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