В Красноярске на остановке «Ул. Перенсона» снесут все павильоны

Все павильоны на Театральной площади и остановке «Ул. Перенсона» будут снесены в течение недели. Приказ городской администрации опубликован в газете «Городские новости».

На этой территории находятся 35 павильонов, и все они будут убраны. Из них 5 — на улице Вейнбаума, 26 — на улице Карла Маркса, и 4 — в районе гостиницы «Октябрьская».