В Красноярске на остановке «Ул. Перенсона» снесут все павильоны 

Все павильоны на Театральной площади и остановке «Ул. Перенсона» будут снесены в течение недели. Приказ городской администрации опубликован в газете «Городские новости».
На этой территории находятся 35 павильонов, и все они будут убраны. Из них 5 — на улице Вейнбаума, 26 — на улице Карла Маркса, и 4 — в районе гостиницы «Октябрьская».
Предприниматели, в чьей собственности находятся торговые точки, активно возражали против сноса. Так, последний митинг, изображавший панихиду по малому бизнесу, прошел в феврале. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин высказался за переговоры и «здоровый компросисс» между бизнесом и властью.