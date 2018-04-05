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Американцы разучились писать букву «g»
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Американцы разучились писать букву «g» 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Психологи выяснили, что англоговорящие американцы с трудом могут написать печатную букву «g». С заданием справился только один испытуемый из 38.
Американские студенты не могут написать каллиграфический вариант этой буквы, потому что привыкли видеть ее печатную версию. Английская буква «g» — аллограф, то есть официально имеет несколько верных форм написания.
Причиной провала студентов специалисты назвали в том числе отсутствие моторной памяти и привычку набирать тексты на клавиатуре, а не записывать от руки, пишет nation-news.ru.
Из-за этого только один человек смог правильно написать букву с замкнутым хвостиком-петелькой.
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