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На Сортировке снесут незаконно построенный многоквартирник
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На Сортировке снесут незаконно построенный многоквартирник 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся сносом незаконно построенного многоквартирника. Дом стоит среди частного сектора, но имеет 29 квартир. По нему уже давно начались проверки и сейчас, судя по всему, он доживает последние дни.
Четырёхэтажный коттедж стоит на границе двух районов — Старая Сортировка и Семь ключей, адрес — Ангарская, 39 / Ачинская, 26.
За работы по сносу подрядчику из городского бюджета заплатят 950 тысяч рублей. За эти деньги рабочие должны будут разрушить дом и освободить земельного участка от строительного мусора.
Ранее мы писали, что в 2011 году мэрия выдала разрешение на строительство на этом участке одноквартирного дома. Разрешение действовало 10 лет. Но специалисты городской администрации выявили, что то, что строится, не очень похоже на то, что разрешено строить и мэрия обратилась в прокуратуру.
— Установлено, что на указанном земельном участке осуществляется строительство четырёхэтажного односекционного 29-квартирного жилого дома, — рассказали ранее в отделе архстройконтроля Главархитектуры Екатеринбурга.
В сентябре 2016 года снесли многоквартирный дом, построенный на землях ИЖС на улице Хасановской.
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