Во Владивостоке по тяжестью самосвала рухнул мост

Накануне, 4 аперля, в районе Народного проспекта, 4 во Владивостоке обвалился мост. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает PRIMPRESS.

Согласно фотографиям с места события, размещенных в соцсети Instagram, мост обвалился под тяжестью груженного самосвала, который завалился на бок и оказался в канаве.

Водитель большегруза не пострадал.

A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Apr 4, 2018 at 1:30am PDT