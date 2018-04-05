«Северный поток — 2» может способствовать политической разрядке между Россией и ЕС

В низшей точке отношений между Россией ЕС важно достичь перемен при помощи торговли. Газопровод «Северный поток — 2» соединяет Восток и Запад.

От громких заявлений украинский президент Петр Порошенко воздерживается редко. Самый громогласный противник запланированного газопровода «Северный поток — 2» критикует сторонников «проекта века», называя их «соучастниками России в ее гибридных войнах».

52-летний украинский президент ничего не желает так сильно, как того, чтобы отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери окончательно разрушило планы строительства газопровода из России в Германию

Мотивы Порошенко прозрачны. Ведь Украине со строительством «Северного потока — 2» грозит не только утрата своих позиций как «горлышка» в газообеспечении Центральной Европы, но и потеря двух миллиардов евро ежегодных транзитных доходов. При помощи газопровода длиной 1,2 тысяч километров в будущем в Германию и другие центральноевропейские страны должны поставляться дополнительные 55 миллиардов кубометров газа.

Предательское отравление Скрипаля и обоюдная высылка десятков дипломатов отбросили Россию и страны ЕС к новой низшей точке. Внезапно вновь оживают воспоминания о холодной войне. Молчание и отсутствие понимания с обеих сторон достигли давно не виданного масштаба.

Именно в этой фазе давления и угроз нужно обернуться назад. Это была сформулированная Эгоном Баром (Egon Bahr) и реализованная Вилли Брандтом (Willy Brandt) политика в отношении России с парадигмой изменений за счет сближения, которая в свое время создала предпосылки для окончания холодной войны между Востоком и Западом. Спустя почти полвека Европе нужна новая интерпретация внешнеполитической доктрины тогдашней социал-либеральной коалиции.

Изоляция и отстранение не решат проблему

Спираль изоляции и отстранения между ЕС и Россией нельзя раскручивать бесконечно. Вместо этого экономически сильный ЕС должен сделать ставку на перемены через торговую сферу. Именно по этой причине проект газопровода из России в Германию — не просто важный энергетический проект. «Северный поток — 2», проект крупнейшего российского концерна Газпром и нескольких западноевропейских концернов, таких как Wintershall, Uniper, OMV, Engie, — это связующий элемент, который должен пойти на пользу Западу и Востоку.

Россия вместе с «Северным потоком — 2» получит еще один надежный путь газовых поставок в Центральную Европу. В конце концов, там расположены важнейшие клиенты Газпрома. ЕС же сможет диверсифицировать свои поставки и добьется еще большего переплетения экономик Востока и Запада.

Очевидно, что агрессивный газовый экспортер США не рад такому развитию. США хотят в будущем продавать Евросоюзу как можно больше СПГ. Это правильно и хорошо, если и цены хорошие.

Репутация «Северного потока», несомненно, пострадала. Вслед за бывшим канцлером Герхардом Шредером (Gerhard Schröder) проект с недавних пор лоббирует и бывший министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг (Hans Jörg Schelling). Кроме того, задействованная «дочка» Газпрома расположилась в швейцарском налоговом раю. Все это не вызывает особых симпатий к проекту стоимостью десять миллиардов евро.

Однако имиджевые потери не должны уводить в сторону от того факта, что газопровод — это проект по углублению отношений между Россией и ЕС. Среди исторических ошибок ЕС была следующая: после падения «железного занавеса» не были предприняты все усилия для того, чтобы сильнее привязать Россию к себе.

Опасное поигрывание мускулами вместо конструктивных отношений

Вместо конструктивных отношений на протяжении почти трех десятилетий после окончания холодной войны наблюдается поигрывание мускулами. Оно выражается не только в гражданской войне на Украине или в оккупации Россией Крыма вопреки нормам международного права, но и в игнорировании некоторых небольших стран, таких как, например, мятежный регион Приднестровье с его «замороженным конфликтом».

Поворот переизбранного российского президента Владимира Путина в сторону «иллюзорных демократий», таких как Турция или Иран , показывает, что Россия находит новых друзей за пределами ЕС, которые в сфере энергетической политики обладают значительной силой.

ЕС нужно срочно преодолеть собственную истерию, вызванную отравлением двойного агента Скрипаля и поспешными дипломатическими последствиями. Антироссийские настроения в Польше или в странах Прибалтики не должны перекрывать общую картину.

Политическая стабильность в Европе возможна только с Россией, а не против России. Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн (Ludwig Wittgenstein): «Нельзя хотеть, не делая». Поэтому строительство «Северного потока — 2» — проект всего континента, от которого нельзя отказываться.