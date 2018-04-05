Покажи свой Instagram: 10 забавных, странных и смешных надписей на улицах Тюмени

Опечатками на ценниках, рекламных баннерах и в школьных сочинениях уже давно никого не удивить. Эти картинки гуляют по соцсетям, раз за разом собирая кучу комментариев. Многие шутят про надписи на заборах, содержание которых мы не можем тут пересказать. Да вы и сами всё знаете, правда? Но гораздо интереснее разглядывать местные уличные каракули, которые заботливо сфотографировали жители нашей прекрасной Тюмени . Мы выбрали для вас 10 кадров, которые предлагаем начать разглядывать прямо сейчас.

Котик, который любит рок Обычный видавший виды деревянный забор. На нём притаился нарисованный кот. Ну, ладно, голова кота и какой-то кружочек рядом. Фишка тут вся — в лаконичной надписи на бетонном фундаменте. Автор любительского граффити признается в своих музыкальных пристрастиях. Это любовь и всё тут, да.

Публикация от Таля Александровна (@kover_na_asfalte) 15 Мар 2018 в 11:28 PDT Не гуляйте под окнами. На крышах много снега Ну вот, казалось бы, обычное заботливое предупреждение о том, что вам может упасть на голову снег. Но безымянный автор с черным маркером в руках решил дополнить эту надпись. Кто он, этот отважный палач, неизвестно. Но под окнами и балконами всё же лучше пока не гуляйте. Снег. Много снега, помните?

Публикация от Alexandra Pestova (@tank_a72) 15 Мар 2018 в 4:26 PDT Дорогая, я принёс тебе цветы Не перевелись ещё надписи на асфальте. Про то, что Саша любит Свету, кто-то сильно накосячил и решил вот так вот извиниться. И, конечно, поздравления с днём рождения. Ведь это же так мило. И немножко банально, но пусть.

Публикация от 💑Агенство свиданий Сhocolat🍫 (@svidanie_tyumen_love) 28 Мар 2018 в 9:00 PDT Не переживай по пустякам Яркими кислотными красками уличный художник изобразил одно-единственное слово и был таков. Смеем предположить, что тут речь идёт про дзен. Но это не точно.

Публикация от Anna (@_ananecka) 26 Мар 2018 в 8:46 PDT Чтобы не было лишних вопросов Представьте, ищите вы по важному делу нужную квартиру. Или дом. Сомневаетесь сильно, правильно ли нашли адрес. И тут, та-дам, момент истины. Теперь вы знаете, что вам — не сюда. Или сюда? Пишите в комментариях.

Публикация от Inna Pakhomova (@inna_schatten) 25 Мар 2018 в 6:12 PDT Любите котиков, они — милые Трогательная надпись, нацарапанная мелом, по-своему хороша. Автор обожает котов и призывает последовать его примеру. При этом любить собачек и прочих домашних питомцев не запрещается, конечно же. Тут уж дело хозяйское. На вкус и цвет.

Публикация от Маршал Мурзик (@grizetka) 15 Окт 2017 в 9:44 PDT Перезимовали. И даже не сошли с ума Человек с кисточкой и красками в руках бесконечно рад наступлению апреля. А ещё больше — тому, что морозная зима с метелями и морозами не свела его с ума. Это, знаете ли, вполне возможно в нашем климате. Полгода серости на улицах, а так хочется солнечного света и тепла.

Публикация от говорящие стены (@wall_can_talk) 2 Апр 2018 в 9:12 PDT Когда иссякла фантазия, но баллончик с краской был уже в руках Рассуждения тут излишни: вы сами всё видите. Главное, что никакой пошлости фраз и неприличных картинок. Лишь бы это был не чей-то чужой забор. А то ведь не все оценят внезапность творческих порывов.

Публикация от The_Defiler (@the__defiler) 13 Мар 2018 в 11:18 PDT Я к вам спешу, надев бахилы Чего только не встретишь в местных больницах. Надпись в зелёной рамочке гласит, что идёте верной дорогой. Это, конечно, бесконечно радует. Главное — не заблудиться в пути.

Публикация от Талька (@talya_aleksandrovna) 3 Мар 2018 в 10:57 PST Я тебя люблю. Или уже нет Из этой картинки понятно, что некая Катя кого-то любит. Точнее, уже разлюбила. Так уж бывает, да. А вот у ФК «Зенит» фанаты верные. Среди них даже кот есть, который вышел тут рядом погулять.

Публикация от Саня (@sun_chick) 26 Мар 2018 в 7:55 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Про красивые тюменские дома, на фоне которых впору снимать кино, очаровательных питомцев, у которых есть свои личные аккаунты. А ещё советуем подглядеть, как проходят будни интересных тюменцев, которых можно смело причислить к армии крутанских блогеров. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы во «Вконтакте». Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города