Опрос показал, какой доход необходим средней российской семье для «нормальной жизни»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведённого исследовательским холдингом «Ромир».

Отмечается, что семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 75,9 тыс. рублей ежемесячно.

При этом уточняется, что для 21% участников опроса данная цифра варьируется в диапазоне от 20 до 45 тыс. рублей.

66% опрошенных заявили, что им для поддержания уровня жизни, соответствующего их ожиданиям, хватило бы дохода в размере от 45 до 120 тыс. рублей.

13% россиян были бы довольны доходом, превышающим 120 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет.

В сентябре 2017 года сообщалось, какая сумма денег нужна россиянину для счастья.