Ещё
Опрос показал, какой доход необходим средней российской семье для «нормальной жизни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос показал, какой доход необходим средней российской семье для «нормальной жизни» 

RT на русском 30 минут назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведённого исследовательским холдингом «Ромир».
Отмечается, что семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 75,9 тыс. рублей ежемесячно.
При этом уточняется, что для 21% участников опроса данная цифра варьируется в диапазоне от 20 до 45 тыс. рублей.
66% опрошенных заявили, что им для поддержания уровня жизни, соответствующего их ожиданиям, хватило бы дохода в размере от 45 до 120 тыс. рублей.
13% россиян были бы довольны доходом, превышающим 120 тыс. рублей.
В опросе приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет.
В сентябре 2017 года сообщалось, какая сумма денег нужна россиянину для счастья.
RT на русском: последние новости
Племянница Сергея Скрипаля заявила о намерении забрать его дочь из Великобритании Стас Пьеха прокомментировал госпитализацию бабушки К чему может привести отказ Косова от создания сербских автономий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Скрипаля: «Найдена» секретная лаборатория РФ16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение319
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ7
Новый облик Леонтьева шокировал Интернет15
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение