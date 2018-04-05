Дайджест российских СМИ — 5 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Четыре триллиона человеческого капитала — Центр стратегических разработок (ЦСР) 11 апреля представит на конференции Высшей школы экономики доклад «12 решений для нового образования» — предложения ВШЭ по образовательной реформе. Ее идеи — приоритет трат на образование перед расходами на здравоохранение в предлагаемом ЦСР «бюджетном маневре», управление реформой не на уровне Минобразования, а из проектного офиса правительства, сверхбыстрая цифровизация средней и отчасти высшей школы и передача инновационной инфраструктуры в регионах университетам.

— Троеборцы за мир во всем мире — 4 апреля в Анкаре президенты России, Турции и Ирана обсуждали ситуацию в Сирии и ее будущее. Специальный корреспондент «Ъ» анализирует, как многочасовой процесс тщательного сокрытия любой информации об этих переговорах за несколько минут превратился в абсолютное торжество этой информации и как тайное все равно ведь сделается явным. И главное, почему мир должен Соединенным Штатам за участие в Сирии $7 трлн.

— Борьба за «Норникель» переходит в совет директоров — Как стало известно «Ъ», владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска, который уже в третий раз бьется с Владимиром Потаниным за контроль над ГМК «Норильский никель» и ее дивиденды, может лично войти в совет директоров компании. В 2010 году аналогичный шаг господина Дерипаски предшествовал обострению акционерного конфликта в «Норникеле». Эксперты полагают, что и в этот раз присутствие бизнесмена в совете повысит накал споров сторон, и так уже ввязавшихся в судебное разбирательство в Лондоне.

— Проценты вырастут без остановки — Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в ЦБ предложения, которые должны защитить клиентов банков от попадания в черные списки отказников. Главное из них — не блокировать подозрительные операции на сумму до 5 млн руб., а проверять их постфактум. Однако, по мнению экспертов, реализация этой идеи не поможет малому и среднему бизнесу: банки просто увеличат свои комиссионные по таким операциям до неподъемного уровня. Тариф уже сейчас составляет 10–25% от суммы транзакции, а ЦБ препятствовать росту комиссий не намерен.

— Очистная кампания — В распоряжении «Ъ» оказалась последняя версия списка 300 наиболее экологически опасных объектов, которые должны первыми попасть под новое технологическое нормирование их негативного воздействия на окружающую среду. С 2019 года эти компании должны начать активно инвестировать в технологическое перевооружение для соответствия новому экологическому регулированию, правила которого пока размыты. Документ вчера должен был отправиться в Минюст, но, по данным «Ъ», его согласование затягивается.

— США и Китай роют торговые окопы — Китай подготовил ответные меры на случай, если США все-таки утвердят пошлины на 1,3 тыс. товаров, ввозимых из КНР. Новый китайский список предусматривает высокие тарифы как на продовольствие, так и на автомобили и самолеты. Суммарно эти меры покрывают 40% американского экспорта в страну. Впрочем, эксперты не исключают, что объявленные списки являются лишь аргументами в переговорах сторон, и в конечном итоге пошлины в таком объеме не будут применены ни США, ни Китаем.

— Работников охватила охота к перемене мест — 23% опрошенных россиян сменили место работы в 2017 году, еще 35% заявляют о готовности сделать это в течение 2018 года. Такие данные содержатся в новом исследовании привлекательности работодателей Randstad. В холдинге АНКОР (выступает организатором исследования в России) отмечают, что, таким образом, 58% трудоспособного населения РФ сегодня открыто для поиска новой работы, хотя еще полтора-два года назад россияне держались за свои рабочие места.

— Госдума проверит интернет на скорость — Депутаты Госдумы активно занялись регулированием интернета. Уже сегодня они одобрят в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина. А вчера в Думу была внесена обновленная редакция законопроекта о регулировании соцсетей. Представители отрасли не исключают, что законодательные новации отразятся «на свободе слова и праве граждан на доступ к информации».

— С-400 обгонят срок на 8 месяцев — В среду в секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что поставка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в июле 2019 года, хотя первоначально передача планировалась на март 2020-го. Источники «Ъ» говорят, что это беспрецедентная уступка Москвы, решение о которой было принято в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Для производителя систем — концерна ВКО «Алмаз-Антей» — новые сроки реализации соглашения проблемой стать не должны, поскольку Минобороны РФ в 2018 году должно получить большую часть ранее законтрактованных ЗРС.

— Свалки Подмосковья разберут комплексами — Власти Подмосковья пересмотрели потребности в мощностях объектов по обращению с отходами. Принятая в марте территориальная схема вновь будет скорректирована: в ней появятся еще два «мусороперерабатывающих комплекса». Таким образом, всего планируется строительство десяти таких объектов, что, по словам чиновников, покроет потребности Московской области. Изменение планов собеседники «Ъ» связывают с ситуацией вокруг свалок в Волоколамске и других городах Подмосковья. Эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что десять объектов по глубокой переработке с компостированием и минимальным захоронением вместе с мусоросжигательными заводами решат мусорную проблему региона.

— «Арктику» оставили с насосом — Как стало известно «Ъ», СКР завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство флагманского атомного ледокола типа ЛК-60Я «Арктика». В мошенничестве обвиняется гендиректор ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» (БЗГО) Александр Харитонов, чья компания, по версии следствия, не поставила насосы для изготовления паротурбинной установки (ПТУ) дочернему предприятию ОАО «Кировский завод» — АО «Завод „Киров-Энергомаш“». Проверка, результаты которой стали основанием для расследования, была проведена по поручению президента Владимира Путина, которого проинформировали о срыве сроков сдачи «Арктики».

— Черногория придержит известного баскетболиста — Как стало известно «Ъ», Высший суд Черногории арестовал бывшего исполнительного менеджера Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани. Знаменитый в свое время баскетболист заочно обвиняется столичным управлением СКР в хищении путем мошенничества 44 млн руб. из средств федерации под видом проведения презентаций, банкетов и других мероприятий. Еще одна фигурантка этого расследования, бывший президент РФБ Юлия Аникеева, числится в российском федеральном розыске, поскольку не явилась на оглашение приговора.

— Подполковнику не спустили откат с унитазов — Как стало известно «Ъ», в Москве за взяточничество арестован главный тыловик УФСБ по Ивановской области подполковник Владимир Косульников. Он обвиняется в получении взятки от представителей питерского ООО «Спецгарантстрой». Чекист, по версии следствия, оценил свою благосклонность к ООО в 10% от суммы трех контрактов, в которые входили помимо всего прочего ремонт душевых и поставка компактных унитазов «Комфорт» в военно-спортивный комплекс управления. Офицер, которого взяли его же коллеги, полностью признал свою вину.

— Глава «Интеркоммерца» не зря обещал вернуться — Генпрокуратура России в ближайшее время направит в Чехию официальные документы для экстрадиции бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии. Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться. Ранее бывшие подчиненные господина Бугаевского, обвинявшиеся в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора.

— «Общение археолога и строителя — это всегда противостояние» — Историко-культурная экспертиза участков под застройку и спасательные раскопки в последние годы являются основным источником археологических находок в России, рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров корреспонденту «Ъ». Академик раскрыл «Ъ» механизм финансирования этих работ и предложил муниципалитетам компенсировать затраты на такую экспертизу малообеспеченным жителям исторических городов.

— Российские школьники стали чаще проявлять агрессию — В российских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя: травле и насилию подвергались 70% педагогов, сообщили эксперты на конференции «Насилие в образовательной среде», организованной при участии Минобрнауки. В ведомстве признали наличие проблемы и заявили, что пытаются «перезагрузить» образовательное пространство, а c агрессией в школах справиться с помощью изменений в программах подготовки педагогов в вузах.

— Частный бизнес растет на дорожных штрафах — «Ъ» выяснил, сколько зарабатывает частный бизнес на системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. ООО «МВС Груп», два года назад заключившее концессионное соглашение с подмосковными властями на поставку и обслуживание чуть более тысячи придорожных камер, впервые получило из регионального бюджета около 250 млн руб. за полгода работы. Компания получает 233 руб. с каждого оплаченного нарушителем штрафа. Выплаты концессионеру будут расти: уже в апреле власти подключат к системе фотовидеофиксации около 500 новых комплексов. В других регионах практику привлечения частного капитала для установки камер пока изучают.

— Ливийцев втягивают в национальный диалог — Беспрецедентный процесс национального диалога сегодня стартует в Ливии. В течение нескольких месяцев по всей стране будут проходить встречи представителей разных политических сил и гражданского общества. Принять участие в дискуссии о будущем страны граждане Ливии смогут не только лично, но и онлайн. Об этом «Ъ» рассказали в международной неправительственной организации «Центр гуманитарного диалога», которая уполномочена ООН координировать процесс национального примирения. Итогом «подготовительных встреч» должна стать Национальная конференция, запланированная на сентябрь. Ее решения, как ожидается, станут основой для политического урегулирования.

— «Риск возникновения военных инцидентов повышается» — В Москву для участия в организованной Минобороны РФ Международной конференции по безопасности приехал генсек ОБСЕ Томас Гремингер. В интервью корреспонденту «Ъ» он рассказал, как наладить диалог между российскими и западными военными, кто чаще нарушает перемирие в Донбассе и нуждается ли миссия ОБСЕ на Украине в защите миротворцев.

— Реакция ОЗХО по «делу Скрипаля» не удовлетворила Россию — Состоявшееся вчера по инициативе Москвы внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не помогло сблизить позиции России и Запада по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Подготовленное Россией совместное заявление о необходимости «решать проблему в правовых рамках» подписали 14 стран—членов исполкома из 41.

— С комиссионными возникла напряженность — Второй год подряд ухудшаются показатели деятельности инвестиционных банков, работающих на российском рынке. По данным агентства Thomson Reuters, их комиссионные доходы с трудом перевалили за $50 млн, что на треть меньше начала 2017 года. В условиях усилившейся геополитической напряженности вокруг России и снижающегося у инвесторов аппетита к риску компании не спешат обращаться за услугами инвестбанков.

— Telegram не сдал ключи — Вчера истек срок ультиматума российских властей к мессенджеру Telegram. Вопреки требованиям ФСБ и Роскомнадзора, в течение 15 дней Telegram так и не передал властям ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Отказ компании может стать поводом, чтобы инициировать процедуру ограничения доступа Telegram на территории страны. Для этого Роскомнадзор планирует обратиться в суд.

— «Трансмашхолдинг» перекраивают изнутри — По данным «Ъ», в крупной машиностроительной группе «Трансмашхолдинг» (ТМХ, среди бенефициаров — Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и французская Alstom) может идти перераспределение контроля между акционерами. ФАС разрешила кипрской Breedior, подконтрольной бывшему и нынешнему руководству ТМХ, получение прав на управление холдингом. Речь может идти о прямом или косвенном контроле, появлении бенефициаров покупателя в руководстве. В ФАС объясняют, что речь идет о сделке внутри группы лиц ТМХ, а источники «Ъ» говорят, что появление посторонних в холдинге маловероятно.

— Всеобщая идентификация роботов — Единая система идентификации систем для высокочастотной биржевой торговли (HFT-системы) будет разработана до конца года, сообщили в ЦБ. Эта мера необходима для предотвращения рыночных шоков, связанных с некорректной работой биржевых роботов. При этом регулятор пришел к выводу, что в дополнительном регулировании HFT-трейдеров как отдельной категории участников рынка необходимости пока нет.

— ВТБ собирает команду — Дмитрий Олюнин, возглавлявший Росбанк более четырех лет, принял решение вернуться в группу ВТБ. Он станет одним из трех первых зампредов правления банка и сконцентрирует управление всеми бэк-офисными функциями. Изначально предполагалось, что эту позицию займет экс-глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, который осенью прошлого года неожиданно принял решение уйти из группы и возглавить санированный ЦБ банк «Открытие».

— «Гослото» попало в новости — Главный организатор лотерей в России и владелец онлайн-казино 888.ru Армен Саркисян занялся спортивными медиа. Он инвестировал в сайт Sport24.ru, куда перешла часть команды Championat.com. Проект нацелен войти в пятерку спортивных сайтов через два года. Для этого потребуется 200–300 млн руб., оценивают участники рынка.

— ЛУКОЙЛ растекается по Каспию — ЛУКОЙЛ, имея мало перспектив получить новые морские участки в РФ, хочет приобрести доли в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря. В Минэнерго Казахстана пояснили, что речь идет о блоках I-P-2 и Женис, от которого в 2012 году отказалась Total. Тогда из местных шельфовых проектов выходили и другие мейджоры, но в этом году власти Казахстана улучшили налоговые условия для шельфовых проектов, вернув интерес инвесторов.

— «Трансконтейнер» вышел из ОТЛК — ОАО РЖД наконец сможет выполнить указание правительства и выставить на аукцион 50% плюс 2 акции контейнерного оператора «Трансконтейнер». Это стало возможным после завершения реструктуризации российско-казахстанско-белорусского СП «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), куда был внесен этот пакет. Теперь доля ОАО РЖД в «Трансконтейнере» вынесена в новую компанию. Но аукцион, которого ключевые игроки рынка ждут с прошлого года, видимо, потерял значительную часть интриги после того, как в конце марта был арестован Зиявудин Магомедов, владелец группы «Сумма», считавшейся ключевым претендентом на контроль в «Трансконтейнере».

— «Роснано» предложило зеленые концессии для солнечной и ветровой энергетики — Для развития зеленой энергетики в изолированных зонах «Хевел» и «Роснано» предлагают использовать механизм концессий с властями регионов. Ключевая идея инвесторов — обязать регионы прописывать в концессионных соглашениях долгосрочные инвесттарифы на срок окупаемости зеленых энергопроектов, гарантию местных властей по уровню платежей, а также разрешить передавать зеленую генерацию по банковским кредитам. Юристы замечают, что в целом базис законодательства для концессий уже есть и внести нужные изменения при лоббизме «Роснано» должно быть несложно.

— На улицах тесно от торговли — Прогнозируемое на фоне чемпионата мира по футболу увеличение трафика ресторанов, сувенирных и спортивных магазинов стимулирует владельцев таких заведений искать новые помещения для развития бизнеса. Как следствие, доля вакантных помещений на центральных и пешеходных улицах Москвы во втором квартале этого года может сократиться в два раза. Но далеко не всем объектам удастся продолжить работу после окончания спортивных матчей.

— Пиву дорезают пластик — Российским пивоварам вновь грозит полный запрет на реализацию их продукции в пластиковой (ПЭТ) таре. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы: по нему с 1 января 2020 года нельзя будет продавать пиво в ПЭТ объемом более 0,5 л. Если инициативу поддержат, надежды производителей на стабилизацию рынка могут не оправдаться.

— Закупка без дженерика — Первый аукцион на поставку «Терифлуномида» — единственного нового препарата, включенного в госпрограмму семи высокозатратных нозологий, прошел при участии одной компании. Контракт почти на 1 млрд руб. достался «Р-фарм», которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает в сговоре с Минздравом РФ в рамках госзакупок противовирусных препаратов. «Валента фарм», разработавшая в прошлом году более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах.

— Mail.ru Group и «МегаФон» вызвали такси — Mail.ru Group и «МегаФон» готовятся к совместному выходу на рынок такси. Как стало известно «Ъ», сотовый оператор и интернет-холдинг договорились о покупке за $35 млн около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil. Партнерство расширит аудиторию CityMobil за счет пользователей социальных сетей Mail.ru Group, но модель взаимодействия агрегатора и сотового оператора менее очевидна, отмечают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Правительство обсуждает маркировку большинства товаров — Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта ("Ведомости" ознакомились с его копией, подлинность сведений подтвердили два федеральных чиновника). Составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сказано в письме.

— Россия, Турция и Иран договорились о сотрудничестве в Сирии после войны — Страны — гаранты мирного урегулирования в Сирии (Россия, Турция и Иран) будут «наращивать усилия по успокоению ситуации „на земле“ и защите гражданского населения в зонах деэскалации». Об этом говорится в заявлении, подписанном в среду после переговоров в Анкаре президентами Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. В документе также содержится призыв к международному сообществу и ООН увеличить гуманитарную помощь населению Сирии и нарастить усилия по разминированию местности.

— Демократы ищут способ выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы — Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в среду предложил демократам провести двухэтапные праймериз для определения единого кандидата в мэры Москвы на сентябрьских выборах. По его замыслу, сначала за кандидатов должны голосовать муниципальные депутаты, а затем — сторонники демократов из числа москвичей. Если победители окажутся разными, то единого кандидата определит круглый стол с участием «Яблока», «Парнаса», «Гражданской инициативы» (ожидается ее переименование в Партию перемен), «Открытой России» и сторонников Алексея Навального.

— Россияне отсудили у государства через Страсбургский суд 14,6 млн евро — Россия стала лидером среди стран — членов Совета Европы по сумме компенсаций, присужденных в прошлом году Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ): она составляет 14,6 млн евро, или почти четверть от общей суммы всех компенсаций, которая составила почти 60,4 млн евро, следует из вышедшего в среду отчета комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Следом по объему присужденных выплат идут Италия (12,5 млн евро) и Турция (11,6 млн евро).

— Министерства не сообщают гражданам о расходовании бюджетных средств — Общероссийский народный фронт (ОНФ) подверг изучению отчетность органов власти об исполнении государственных программ, через которые реализуется 70% трехлетнего федерального бюджета на 2015–2017 гг. Эксперты проанализировали все предоставляемые порталом государственных услуг сводные ежеквартальные отчеты. За период с начала 2013 г. по 2017 г. эксперты ОНФ обнаружили на сайте лишь 337 из 593 необходимых отчетов, т. е. 56%.

— Минфин готов освободить от контроля часть сделок с трансфертным ценообразованием — В весеннюю сессию Минфин рассчитывает на принятие поправок в Налоговый кодекс, которые должны избавить бизнес от части проверок, а бюджеты регионов застраховать от лишних потерь. Они предусматривают отмену контроля за трансфертными ценами значительной части внутрироссийских операций, а также продление моратория на создание консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

— Нефть остановилась около $70 за баррель — Для рынка нефти II квартал начался на перепутье. С начала года цены на марку Brent колеблются в диапазоне $10, несколько раз они немного превысили $70 за баррель. Но им так и не удалось закрепиться на этом уровне или значительно превзойти его.

— «Крипторубль должен быть анонимным» — Сергей Солонин знает, на что лучше тратить время и куда вкладывать деньги. В 2004 г. он инвестировал в только появившуюся «Объединенную систему моментальных платежей» — сейчас все мы знаем ее как Qiwi, прочно ассоциирующуюся с оранжево-синими платежными терминалами. Примерно через 10 лет компания разместила акции на NASDAQ, а Солонин стал контролирующим акционером.

— Оборот российской интернет-торговли превысил триллион рублей — В 2017 г. оборот российского рынка интернет-торговли достиг 1,04 трлн руб. Это на 13% больше, чем в 2016 г., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Прогноз АКИТ не оправдался: год назад она ожидала роста на 25% и оборота в 1,15 трлн руб. «Мы рассчитывали на больший результат, — признает президент АКИТ Алексей Федоров, — рост замедлился». В I и II кварталах 2017 г. интернет-продажи показывали куда более оптимистичную динамику, говорит Федоров: именно на тех показателях и строился прогноз АКИТ.

— Российский IT-холдинг IBS возвращается на биржу — Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого сообщил о планах разместиться на Московской бирже. Часть акций инвесторам предложит головная компания группы — ПАО «ИБС ИТ услуги», другую часть — ее акционер ООО «ИБС холдинг», сообщила компания. Ей принадлежит 100% ПАО «ИБС ИТ услуги», следует из списка аффилированных лиц компании от 31 марта 2018 г. По данным ЕГРЮЛа на 14 апреля 2015 г., совладельцами ООО «ИБС холдинг» являются Анатолий Карачинский (75%) и Сергей Мацоцкий (25%).

— «Газпром» оставил без заказов трубные заводы — Спрос на трубы большого диаметра в России в прошлом году снизился на 25%, говорится в годовом отчете Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. По сравнению с 2015 г. спрос рухнул более чем вдвое, гласят данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). Трубы большого диаметра (от 530 до 1420 мм) используются при строительстве магистральных трубопроводов для перекачки газа, нефти и нефтепродуктов. В 2016 г., по данным ЧТПЗ, в России их было продано 2,1 млн т, а в 2017 г. — всего 1,6 млн т.

— НПФ «Благосостояние» оказался акционером провайдера бесплатного WiFi в метро — «Благосостояние» — крупный миноритарий «Максимателекома», знают сотрудник инвестиционной компании и знакомый менеджеров оператора. Через управляющую компанию «Трансфингруп» «Благосостоянию» принадлежит 23,75% акций оператора, говорит и топ-менеджер самого фонда.

— Самый дорогой объект ЧМ по футболу — полоса в «Шереметьево» не будет достроена в срок — Это следует из доклада Росавиации (заказчик обеих полос), который она представила на межведомственном совещании у замминистра транспорта Александра Юрчика 6 марта. Полосы в «Шереметьево» и «Домодедово» строятся с 2011 и 2014 гг. соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 гг. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» (ВПП-3) — самый дорогой объект программы, она обойдется в 55,7 млрд руб., еще 8,4 млрд руб. потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы.

— Бизнес-центр Тельмана Исмаилова в центре Москвы выставлен на продажу — В середине мая состоятся торги по продаже имущества компании «Бизнес клуб „Тропикано“, следует из ее сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Этой фирме принадлежит офисно-торговый центр общей площадью 15 400 кв. м на ул. Красная Пресня в центре Москвы. Один из крупнейших арендаторов объекта — магазин „Детский мир“.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Человек прямоплатящий — Собственники квартир теперь могут перечислять плату за коммунальные услуги напрямую поставщикам ресурсов в обход УК и ТСЖ. „Российская газета“ публикует Закон о „прямых“ договорах.

— Ваша честь, будем прощаться? — Новые правила запретили заявлять отводы судье во время гражданского процесса больше одного раза. Это ограничение не позволит участникам заседаний тормозить процесс.

— Этот безумный, безумный американский ВПК — На протяжении последних десятилетий США своими действиями неоднократно доказывали, что являются опасной страной, считает французский политик Ив Поццо ди Борго. Он рассказал, какой противник нужен США.

— Цены не загонят в уголь — О трудностях, которые могут ожидать „Северный поток-2“, о новых санкциях за неуплату электроэнергии „РГ“ рассказала статс-секретарь — замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Также она анонсировала расширение льгот для шахтеров.

— Саммит миротворцев — В Турции завершился второй саммит с участием президентов России, Турции и Ирана. Лидеры стран обсудили будущее Сирии, ее суверенитет и решили увеличить гуманитарную помощь сирийскому народу.

— Извинений не будет — Обвинительные позиции Лондона в истории с отравлением Сергея Скрипаля пошатнулись, считает сенатор Алексей Пушков. Он рассказал, как будут развиваться российско-британские отношения.

— Золотая лыжня — Победители и призеры Паралимпиады в Пхенчхане получили награды правительства Москвы из рук главы города Сергея Собянина. На торжественную встречу в Белый зал мэрии пригласили триумфаторов спортивного форума.

— Бес паники — События в Кемерово, которые сопровождались массовым вбросом ложной информации, побудили депутатов от „Единой России“ подготовить поправки, направленные на борьбу с подобными спекуляциями. В случае их принятия соцсети будут обязаны удалять недостоверную общественно значимую информацию под угрозой солидных штрафов.

— Дом науки — Задача по повышению зарплат научных сотрудников выполнена, доложил глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— Проекты дружбы — Во вторник президент России Владимир Путин отправился в первый зарубежный визит после победы на выборах. В Анкаре глава государства проведет два дня и встретится с двумя лидерами — турецким и иранским, как по отдельности, так и вместе, — на саммите по Сирии.

— Черный выход — Минстрой предложил проводить проверки на пожарную безопасность домов каждые пять лет, отвечать за это будут региональные операторы капитального ремонта. Эксперты уверены: осуществлять контроль должны жильцы.

— Глава без приставки — Решение о новом главе Воронежа утвердили в среду депутаты городской думы, принявшие участие в тайном рейтинговом голосовании. Такая процедура прошла в столице Черноземья впервые: до этого мэра избирали горожане прямым голосованием.

— С чистого листа — В Закон „О рекламе“ внесены изменения, которые вводят запрет на рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ. Размещать постороннюю информацию запрещено также на оборотной стороне таких документов.

— Не дышите — Нетрезвых водителей будут устанавливать по содержанию алкоголя в крови. В соответствии с поправками в КоАП этот показатель не должен превышать 0,3 промилле. Нововведение вступит в силу в июле.

— Кредиты для своих — Закончено расследование уголовного дела в отношении руководства кредитной организации Плато-Банк. Об этом в среду, 4 апреля, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

— Деньги пахнут с Запада — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России приступило к проверке деятельности АО „Российская национальная перестраховочная компания“ (РНПК) — госкомпании, призванной защищать имущественные интересы страны, бизнеса и граждан, обеспечивать финансовую устойчивость отечественного страхового рынка, его интеграцию в мировое страховое пространство.

— Погоны всех стран — Военные из десятков стран обсудили, как поведут себя террористы после разгрома в Сирии и как противостоять их планам. Российские военные также выразили озабоченность усилением группировки войск США в Восточной Европе.

— Операция „Репатриация“ — Российские резиденты будут обязаны возвращать на свои банковские счета деньги, предоставленные взаймы нерезидентам. Такой закон подписал президент Владимир Путин, сегодня его публикует „Российская газета“. Документ закрывает одну из самых популярных схем вывода средств за рубеж, отмечают аналитики.

— Китайская грамота — Между США и Китаем начался новый раунд торгового противостояния. США опубликовали очередной список из 1300 китайских товаров, на которые будут установлены пошлины в 25 процентов. Китай к списку из 128 американских товаров добавил еще 106. Но в итоге стороны перейдут к переговорам, считают эксперты.

— Взяли покурить — Беспрецедентную по масштабам кражу табачной продукции совершили двое жителей Ставропольского края в подмосковной деревне Сынково. Они украли сигарет на 7 миллионов рублей.

— Чемпиона простят — У спортсменов, попавшихся на допинге, в исключительных случаях можно не забирать медали. По мнению российских экспертов, соответствующие поправки необходимо внести во Всемирный антидопинговый кодекс.

— Конкурент в коробке — Граждане все чаще заказывают товары напрямую из Китая, этот поток растет гораздо быстрее внутреннего рынка интернет-торговли. За первые три месяца этого года только „Почта России“ (на нее приходится менее 2/3 посылочного бизнеса) обработала 95,7 миллиона международных посылок, что на 35 процентов больше аналогичного периода 2017 года.

— Гиперзвук в мирных целях — В следующем году планируется приступить к началу летных испытаний прямоточного воздушно-реактивного двигателя на водородном топливе. Он будет способен разгонять летательные аппараты до скоростей, в двенадцать раз превышающих звуковую.

— Топливо Победы — Нефтяная промышленность Азербайджана на протяжении Великой Отечественной войны обеспечивала почти 3/4 всей нефтедобычи СССР, она фактически была одной из базовых отраслей, определявших обороноспособность страны в те годы. О роли бакинской нефти рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, историк Михаил Мухин в монографии „Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)“.

— К „ЭРЕ-ГЛОНАСС“ пока не готовы — В некоторых российских регионах возникли проблемы с введением системы „ЭРА-ГЛОНАСС“. В частности, власти Приморья обратились с предложением продлить действие временного порядка установки приборов на автомобили.

— Паводки: вторая волна — На территории Волгоградской области накануне был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой паводковой ситуацией. Неблагоприятен и прогноз — в ближайшие 10 дней в регионе ожидается вторая волна паводка, во время которой могут быть подтоплены еще 22 населенных пункта.

— Следствие разберется — В отделении N1 „Специализированного дома ребенка“ Екатеринбурга в эти дни работает следственная бригада. Специалисты СКР опрашивают сотрудников детского учреждения и проверяют всю документацию: от медицинских карт до „отказных“ заявлений родителей ребенка. Следствие началось после сообщения о том, что здесь торгуют сиротами, точнее — передают детей в приемные семьи за взятки.

— Обещал свободу — На семь лет отправил в колонию Нагатинский суд Москвы бывшего адвоката и телеведущего программы „Суд идет“ Владимира Резника (Орешникова) за мошенничество в особо крупном размере. Пресс-секретарь суда Виктория Белова сообщила „РГ“, что суд признал его виновным по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

— Загнал рабочих в пирамиду — Реальный срок получил владелец нескольких автотранспортных предприятий Барнаула, заставлявший работников брать миллионные кредиты на развитие своего бизнеса. Суд признал бизнесмена мошенником, а 32 рабочих его предприятий освободил от неподъемных долгов. В Алтайском крае это первый случай такого массового освобождения заемщиков от корпоративной кредиторской задолженности.

— Чек расскажет все — Проверить, промаркирован товар или нет, стало еще проще. Теперь номер марки, нанесенной на приобретенный товар, будет отражаться в чеке. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

— На запасном пути — Правительство предложило сделать более конкурентным модель железнодорожных пассажирских перевозок. Законопроект уже внесен в Госдуму. Предлагается выставлять на конкурс перевозки в дальнем и пригородном сообщении. Разработчики проекта ожидают, что конкурсы на право заключения организационного договора станут основным механизмом организации перевозок. Это позволит отказаться от регулируемых пассажирских перевозок.

— 20 секунд в пользу пешехода — С начала года в Москве перенастроили 22 светофора, где пешеходам приходилось слишком долго ждать зеленого сигнала. Где-то удлинили пешеходные фазы, где-то уменьшили время ожидания.

— Лондон меняет легенду — 4 апреля состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, созванная по инициативе России. Великобритания понизила уровень своего участия в заседании. Кроме того, не было завершено расследование технических экспертов ОЗХО, начатое по запросу Лондона.

— Последний бой Ярузельского — Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на одобренный парламентом закон о разжаловании военнослужащих. По данным СМИ, глава государства руководствовался в том числе этическими соображениями, ведь мертвые не могут защищаться. В правящей партии президента не поняли и осудили.

— Следы и последствия — Чехия, как известно, тоже хоть и косвенным образом, но оказалась вовлечена в скандал, связанный с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери. В заявлениях, прозвучавших из Москвы, в числе других возможных производителей нервно-паралитического отравляющего вещества назывался и „чешский след“, что вызвало крайнее возбуждение в местных политических элитах.

— Подвиг генерала Петровского — О том, каким был Леонид Петровский, под командованием которого Красная армия одержала важную победу в ВОВ, „РГ“ рассказала его дочь Ольга. „О делах отца мы узнавали из его писем“, — отметила, в частности, она.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Главная цель — разгром террористов — В Анкаре прошел саммит лидеров России, Ирана и Турции, посвященный сирийскому урегулированию. Руководители трех стран заявили о необходимости сохранить целостность Сирии и защитить суверенитет республики. По словам президента РФ Владимира Путина, главная стратегическая цель — окончательно разгромить террористов, которые пытаются сорвать продвижение мирного процесса. Как рассказал российский лидер, получены неопровержимые доказательства того, что боевики готовят провокации с использованием отравляющих веществ. Отвечая в очередной раз на вопрос о деле об отравлении Скрипалей, Владимир Путин подчеркнул, что Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла.

— Пиву хотят добавить пены — После совещания, прошедшего 15 февраля в Сочи, вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину, Роспотребнадзору и Роскачеству подготовить предложения по совершенствованию контроля качества пива, особенно импортного, — это следует из итогового протокола (есть у „Известий“). В Минфине отметили, что вопрос совершенствования регулирования производства и оборота пивоваренной продукции сейчас прорабатывается. В Роспотребнадзоре не предоставили оперативного комментария.

— Налог на гаражи и бани начислят автоматически — Владельцам гаражей, бань и прочих сооружений на дачных участках с этого года будет автоматически начислен налог на имущество после регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили „Известиям“ в Федеральной налоговой службе (ФНС). Причем в реестр данные могут попасть даже без ведома собственников объектов — при постановке дач на кадастровый учет власти смогут использовать аэрофотосъемку и не заходить на сами участки. Эксперты полагают, что в ходе таких работ в реестр могут попасть незначительные хозяйственные постройки, которые нельзя считать недвижимостью.

— Летчик Ярошенко пожаловался в Минюст США — Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, направил в Федеральное бюро тюрем письмо с требованием пресечь неправомерные действия администрации исправительного учреждения „Форт-Дикс“, в котором он содержится. Об этом „Известиям“ сообщил сам заключенный. Супруга Константина Ярошенко заявила „Известиям“, что давление на ее мужа заметно усилилось после обострения отношений Москвы и Вашингтона. Адвокат россиянина Алексей Тарасов уверен, что разрешить ситуацию поможет лишь политическая договоренность России и США.

— Коммунальные платежи выросли больше инфляции — Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в прошлом году вырос на 3,3% по сравнению с 2016 годом, что превысило инфляцию на 0,8 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммуналку. Рост среднего чека эксперты объясняют не только индексацией тарифов, но и тем, что население перестало экономить на ЖКУ. При этом несколько банков зафиксировали снижение платы за коммунальные услуги. В Минстрое это связывают с программой по капремонту, после которого жильцы домов могут снизить траты на отопление.

— Россияне готовы к раздельному сбору мусора — Собирать отходы раздельно готовы 99% граждан, показал опрос населения, проведенный Счетной палатой РФ. Но почти половина не знает, куда сдать отходы на переработку в своем регионе. И абсолютное большинство негативно оценивает действия местных властей по охране окружающей среды в плане обращения с отходами. Победить свалки удастся лишь тогда, когда раздельный сбор и переработка мусора станут обязательными и появится необходимая инфраструктура, полагают эксперты.

— „Дальневосточный гектар — стимул вернуться в Россию“ — До 2025 года на Дальнем Востоке будет создано более 120 тыс. рабочих мест, появятся новые больницы, школы и культурные центры. Развитие ждет и региональные аэропорты: слетать в Москву и обратно можно будет из любых дальневосточных центров, стоимость билета составит 24 тыс. рублей. Кроме молодежи, пенсионеров и инвалидов субсидии на перелет получат многодетные семьи. О том, как государство помогает решать экологическую проблему в порту Находки, дальневосточном гектаре для иностранцев и активном голосовании на выборах президента заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев рассказал в интервью „Известиям“.

— Вишневый ад — Пожар в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ 25 марта стал одним из крупнейших по числу жертв за 100 лет в России. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Этот трагический случай вскрыл вопиющую халатность практически на всех уровнях — он показал, насколько наплевательски предприниматели относятся к безопасности людей, насколько некомпетентны их подчиненные и насколько пренебрежительно выполняли свои обязанности местные власти. Уголовные дела возбуждены, ряд кадровых решений уже приняты, но этого мало — должны быть новые разбирательства и новые задержания.

— „Молодая гвардия“ подготовится к выборам — „Молодая Гвардия Единой России“ (МГЕР) пригласит на образовательный форум в Казани (он пройдет с 15 по 21 апреля) руководство Госдумы, сотрудников администрации президента и МИД, а также руководство „Единой России“. Об этом „Известиям“ рассказали два собеседника в МГЕР. Информацию о том, что такие приглашения направлены, подтвердили и в ЕР. Форум пройдет впервые после шестилетнего перерыва, его цель — разработка стратегии развития МГЕР до 2021 года. Эксперты полагают, что молодежное крыло „Единой России“ после смены руководства партии хочет еще раз продемонстрировать готовность сотрудничать с внутриполитическим блоком Кремля.

— Деньги доверят мессенджерам — Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги через мессенджеры. Об этом „Известиям“ рассказали источник, близкий к ЦБ, и два банкира, знакомых с ситуацией. В Ассоциации „Финтех“, созданной при Банке России, „Известиям“ также подтвердили эту информацию. По словам экспертов, новация обеспечит бурное развитие дистанционных платежей, и они смогут вытеснить оплату услуг с помощью платежных терминалов.

— Дорога в Дагестан — Минобороны России приняло решение о переводе главной базы Каспийской флотилии ВМФ РФ в Каспийск. В чем причина этого решения и каковы его возможные последствия — разбирался портал iz.ru.

— „Мы не вправе этого забыть или простить ни сейчас, ни в будущем“ — В последние недели в Польше вновь активизировалась кампания по сносу памятников советским воинам. Демонтаж монументов, установленных в память о павших героях Красной армии, ведется в рамках исполнения закона о „декоммунизации“. Документ, принятый польскими властями в 2017 году, вводит запрет на пропаганду коммунизма „или другого тоталитарного режима“. О том, сколько мемориалов уже стали и еще могут стать жертвами этой политической кампании, а также о том, как Россия должна реагировать на развязанную Варшавой „войну с памятниками“, „Известиям“ рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

— ЦСР предлагает повысить расходы государства на образование до 4,8% ВВП — Более четверти российских девятиклассников не обладают даже минимальным набором умений, необходимых для успеха в жизни. В дальнейшем это отставание только усиливается, что чревато для всей страны снижением ВВП. Такие выводы приводятся в аналитическом докладе НИУ ВШЭ и ЦСР. Эксперты разработали 12 практических решений, которые направлены на реформирование детсадов, школ, системы профессионального, высшего и непрерывного образования. Для их полноценной реализации потребуется увеличение к 2024 году бюджетного финансирования образования с нынешних 3,6% ВВП до 4,8%.

— Сотрудников торговых центров подготовят к тушению пожаров — Для сотрудников торговых центров, кинотеатров и других мест скопления людей спасатели проведут учения и отработают действия на случай пожара. Такое поручение МЧС дала правительственная комиссия. На занятиях персонал научится пользоваться огнетушителями и противопожарным полотном, с помощью которого можно будет спасти жизнь человеку, если на нем загорится одежда. Благодаря учениям можно предотвратить трагедии, подобные той, которая произошла в Кемерово, отмечают эксперты.

— Системное замыкание — На десятый день после трагедии в Кемерово в России вновь загорелся торговый центр. На этот раз — „Персей для детей“ на северо-востоке Москвы. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Возгорание произошло на шестом этаже центра в помещениях Московской шерстопрядильной фабрики. Пока что рассматривается версия о коротком замыкании. Его причиной могло стать низкое качество самого оборудования или его обслуживания, полагают эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — „Дело Скрипаля“ на двоих не делится — Инициатива России о запуске совместного с Британией расследования по „делу Скрипаля“ не получила поддержки в ОЗХО. По мнению Москвы, значительное число воздержавшихся стран отражает их сомнение в британской версии случившегося.

— Пентагон скорректировал президента — США продолжат операцию в Сирии — будущая стратегия зависит от ситуации в зоне конфликта, заявили РБК в Пентагоне, комментируя планы президента Дональда Трампа по выводу войск. По оценкам США, ИГ в Сирии почти разгромлена.

— Обложенные ЕСПЧ — Россия оказалась лидером по сумме компенсаций, взысканных по решениям ЕСПЧ. В рейтинге стран, которые своевременно не заплатили заявителям присужденные суммы, она также занимает первое место.

— Горящий спрос — Продавцы противопожарных средств отметили резкий рост заказов после трагедии в торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово. Спрос увеличился как со стороны частных клиентов, так и в госсекторе.

— Учебный план на 8 триллионов — Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представили проект реформы российского образования потенциальной стоимостью до 8 трлн руб. Предложения содержатся в докладе „12 решений для нового образования“ (есть у РБК), их подготовкой руководили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и научный руководитель Института образования ВШЭ (при участии главы направления „Человеческий капитал“ в ЦСР Лилии Овчаровой). Модернизировать систему образования обещал президент Владимир Путин в обращении к парламенту 1 марта.

— Мэрия попала в компанию с „троллями“ — Facebook закрыл страницу департамента экономической политики мэрии Москвы. Как выяснил РБК, причина могла быть в том, что SMM-услуги госструктуре оказывал один из обвиненных во вмешательстве в выборы в США.

— Биржевые роботы пройдут паспортизацию — ЦБ введет в 2018 году единую систему идентификации владельцев биржевых роботов, чтобы оперативно реагировать на риски падения рынка. Сейчас проникновение торговых роботов на торгах Московской биржи, по оценке ЦБ, дошло до 30–50%.

— Футбол накормит рестораторов — Проведение глобальных спортивных мероприятий позитивно влияет на ресторанный бизнес — к такому выводу пришли аналитики „РБК Исследования рынков“. В условиях падения доходов населения многие компании российского ресторанного рынка столкнулись со снижением трафика и среднего чека. Рестораторы надеются, что чемпионат мира по футболу позволит вновь привлечь россиян в рестораны, кафе и бары страны, а также получить дополнительный поток иностранных туристов.

— Вторичка рушится с востока — За последние четыре года вторичное жилье подешевело на 84% территории Москвы, подсчитали в ЦИАН. Вторичке трудно конкурировать с новостройками, которые массово возводились в последние годы и также дешевели, поясняют эксперты.

— Левада-центр обнародовал данные об отношении к Великобритании — 51% россиян плохо относятся к Великобритании, и всего 9% считают обоснованными обвинения Лондона в адрес Москвы, выдвинутые в связи с отравлением Сергея Скрипаля, следует из опроса Левада-центра.

— Нефтяная погрешность — Точность предсказания цен на нефть „очень низкая“ даже у ведущих организаций, рассчитали в Экономической экспертной группе, — местами ошибка составляет более 50%. Аналитики также назвали самого точного прогнозиста нефтяных цен.