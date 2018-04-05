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На одной из стройплощадок Краснодара произошла массовая драка
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На одной из стройплощадок Краснодара произошла массовая драка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства массовой драки, которая произошла на одной из строительных площадок в Краснодаре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлена потасовка на строительной площадке. В драке участвуют около 15 человек. В подписи к видео поясняется, что инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса в Краснодаре.
"Заявление в полицию не поступало. На основании информации, появившейся в социальных сетях, полиция в инициативном порядке провела проверку. Выяснилось, что конфликт действительно имел место быть 29 марта", — сказал представитель полиции.
Он добавил, что участники инцидента сейчас устанавливаются. В больницу никто из них не обращался.
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