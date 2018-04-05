Ещё
В одном из парков Лючжоу установили 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из парков Лючжоу установили 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0
ИА Синьхуа: последние новости
Комментарий: Как завершится "дипломатическая война" между Западом и Россией? Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы Саперы 14-го отряда китайских миротворческих сил в суданском Дарфуре почтили память павших миротворцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение311
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ5
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Рудковская опозорила Плющенко33
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений314
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение