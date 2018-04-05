В одном из парков Лючжоу установили 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля / Синьхуа / — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Недавно в одном из тематических парков нового района Людун городского округа Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ закончили установку около 500 тыс. разноцветных вертушек в форме цветов. (Синьхуа / Ли Ханьчи0