На Пасху по Красноярску пустят дополнительные автобусы

Автобусные маршруты организованы следующим образом.

Маршрут № 1. Храм Рождества Христова — ул. Мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, д. 169а (МП «КПАТП №7»).

Маршрут № 2: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, д. 169а (МП «КПАТП №7»).

Маршрут № 3. Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлетная — ул. 78 Добровольческой бригады — ул. 9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — мкрн. Солнечный.

Маршрут № 4: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Железнодорожников — пр. Свободный — ул. Ладо Кецховели — ул. Копылова — ул. Высотная — ул. Тотмина — ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).

Маршрут № 5. Свято-Успенский мужской монастырь — ул. Лесная — пр. Свободный — ул. Лесопарковая — ул. Чернышева — ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Е. Стасовой — ул. Высотная — ул. Красной Армии — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября № 169а (МП КПАТП-7).

Информацию о движении автобусов можно получить в центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону 256-84-00 или на сайте.