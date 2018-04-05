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Семья производителей традиционного чая билочунь из Сучжоу
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Семья производителей традиционного чая билочунь из Сучжоу 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сучжоу, 4 апреля /Синьхуа/ — 55-летний Янь Цзелун является хранителем древней технологии производства чая билочунь из района Учжун городского округа Сучжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Это искусство, признанное нематериальным культурным наследием, он начал осваивать с 16 лет.
Чтобы получить высококачественный билочунь сорта «Дунтиншань», чайные листья сушат в чугунных котлах на дровяных плитах при температуре, которая достигает 300 с лишним градусов Цельсия. В процессе сушки листья вручную переворачивают, шевелят, встряхивают, мнут и скручивают.
31-летний Янь Бинь, единственный сын Янь Цзелуна, несколько лет назад уволился с работы и вернулся из города, чтобы под руководством отца обучиться премудростям семейного чайного ремесла.
Он также создал публичный онлайн-аккаунт, желая заинтересовать традиционной чайной культурой представителей молодого поколения. 7-летняя дочь Янь Биня Янь Цинвэнь тоже любит после уроков забегать в сортировочный цех и деловито перебирать чайные листья.
Янь Цзелун и Янь Бинь лелеют мечту в будущем открыть специальную школу, чтобы передать секреты ремесла всей своей жизни как можно большему числу молодых людей.
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