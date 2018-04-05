Семья производителей традиционного чая билочунь из Сучжоу

Сучжоу, 4 апреля / Синьхуа / — 55-летний Янь Цзелун является хранителем древней технологии производства чая билочунь из района Учжун городского округа Сучжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Это искусство, признанное нематериальным культурным наследием, он начал осваивать с 16 лет.

Чтобы получить высококачественный билочунь сорта «Дунтиншань», чайные листья сушат в чугунных котлах на дровяных плитах при температуре, которая достигает 300 с лишним градусов Цельсия. В процессе сушки листья вручную переворачивают, шевелят, встряхивают, мнут и скручивают.

31-летний Янь Бинь, единственный сын Янь Цзелуна, несколько лет назад уволился с работы и вернулся из города, чтобы под руководством отца обучиться премудростям семейного чайного ремесла.

Он также создал публичный онлайн-аккаунт, желая заинтересовать традиционной чайной культурой представителей молодого поколения. 7-летняя дочь Янь Биня Янь Цинвэнь тоже любит после уроков забегать в сортировочный цех и деловито перебирать чайные листья.

Янь Цзелун и Янь Бинь лелеют мечту в будущем открыть специальную школу, чтобы передать секреты ремесла всей своей жизни как можно большему числу молодых людей.