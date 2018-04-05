В новом районе Сюнъань завершается строительство центра услуг населению

Шицзячжуан, 4 апреля / Синьхуа / — К настоящему моменту завершены основные работы на строительстве «городского объекта №1» в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй /Северный Китай/ — центра услуг населению. Из 7 входящих в него крупных зданий центр конференций и учебной подготовки, а также центр административных услуг построены по высокоэффективной, низкозатратной энергосберегающей технологии комплексного строительства, которая в сравнении с традицонным методом позволяет уменьшить энергозатраты примерно на 70 проц.

Шицзячжуан, 4 апреля /Синьхуа/ — К настоящему моменту завершены основные работы на строительстве «городского объекта №1» в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй /Северный Китай/ — центра услуг населению. Из 7 входящих в него крупных зданий центр конференций и учебной подготовки, а также центр административных услуг построены по высокоэффективной, низкозатратной энергосберегающей технологии комплексного строительства, которая в сравнении с традицонным методом позволяет уменьшить энергозатраты примерно на 70 проц.

Шицзячжуан, 4 апреля /Синьхуа/ — К настоящему моменту завершены основные работы на строительстве «городского объекта №1» в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй /Северный Китай/ — центра услуг населению. Из 7 входящих в него крупных зданий центр конференций и учебной подготовки, а также центр административных услуг построены по высокоэффективной, низкозатратной энергосберегающей технологии комплексного строительства, которая в сравнении с традицонным методом позволяет уменьшить энергозатраты примерно на 70 проц.

Шицзячжуан, 4 апреля /Синьхуа/ — К настоящему моменту завершены основные работы на строительстве «городского объекта №1» в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй /Северный Китай/ — центра услуг населению. Из 7 входящих в него крупных зданий центр конференций и учебной подготовки, а также центр административных услуг построены по высокоэффективной, низкозатратной энергосберегающей технологии комплексного строительства, которая в сравнении с традицонным методом позволяет уменьшить энергозатраты примерно на 70 проц.