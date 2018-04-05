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Российские ученые разработают самоуправлямые суда для Арктики
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Российские ученые разработают самоуправлямые суда для Арктики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российские ученые разрабатывают цифровую модель судна без экипажа, которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящем в «Росатом».
В ядерном центре подчеркнули, что безэкипажное судовождение — наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта. В частности, при создании цифровой модели такой машины станет возможным существенно улучшить конструкцию корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности, увеличивать площади грузовых отсеков и сроки плавания.
По оценкам специалистов, большая доля затрат в судовождении приходится на создание инфраструктуры для жизнеобеспечения персонала корабля. Кроме того, 60-80 процентов всех инцидентов на судах происходит по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок в судовождении оценивается в полтора миллиона долларов в день.
Проект по созданию безэкипажного судна для Арктики является совместным проектом Саровского ядерного центра с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук. В конце марта проект был представлен на совещании в Агентстве стратегических инициатив.
В настоящее время в мире отмечается тенденция увеличения речных и морских перевозок на фоне снижения числа квалифицированного персонала. В связи с этим обозначилось инновационное направление по созданию безэкипажных судов. В этой области свои разработки ведут Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Франция и Китай, группа компаний в ЕС.
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