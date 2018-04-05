Российские ученые разработают самоуправлямые суда для Арктики

Российские ученые разрабатывают цифровую модель судна без экипажа, которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящем в «Росатом».

В ядерном центре подчеркнули, что безэкипажное судовождение — наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта. В частности, при создании цифровой модели такой машины станет возможным существенно улучшить конструкцию корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности, увеличивать площади грузовых отсеков и сроки плавания.

По оценкам специалистов, большая доля затрат в судовождении приходится на создание инфраструктуры для жизнеобеспечения персонала корабля. Кроме того, 60-80 процентов всех инцидентов на судах происходит по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок в судовождении оценивается в полтора миллиона долларов в день.