«Почтовый вагон на небо» в Чанчуне

Чанчунь, 4 апреля / Синьхуа / — Сотрудники кладбища «Хуася» в Чанчуне, административном центре провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай /, сегодня запустили по улицам города передвижной «почтовый вагон на небо». Все желающие могли зайти в вагон и написать письма для своих усопших родственников в знак памяти и тоски по ним. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 4 апреля /Синьхуа/ — Сотрудники кладбища «Хуася» в Чанчуне, административном центре провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/, сегодня запустили по улицам города передвижной «почтовый вагон на небо». Все желающие могли зайти в вагон и написать письма для своих усопших родственников в знак памяти и тоски по ним. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 4 апреля /Синьхуа/ — Сотрудники кладбища «Хуася» в Чанчуне, административном центре провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/, сегодня запустили по улицам города передвижной «почтовый вагон на небо». Все желающие могли зайти в вагон и написать письма для своих усопших родственников в знак памяти и тоски по ним. (Синьхуа/Сюй Чан)