Саперы 14-го отряда китайских миротворческих сил в суданском Дарфуре почтили память павших миротворцев

Хартум , 4 апреля / Синьхуа / — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана , сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)

Хартум, 4 апреля /Синьхуа/ — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана, сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)

Хартум, 4 апреля /Синьхуа/ — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана, сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)