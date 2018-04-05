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Саперы 14-го отряда китайских миротворческих сил в суданском Дарфуре почтили память павших миротворцев
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Саперы 14-го отряда китайских миротворческих сил в суданском Дарфуре почтили память павших миротворцев 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Хартум, 4 апреля /Синьхуа/ — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана, сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)
Хартум, 4 апреля /Синьхуа/ — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана, сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)
Хартум, 4 апреля /Синьхуа/ — Солдаты и офицеры саперного подразделения 14-го отряда китайских миротворческих сил в регионе Дарфур Судана, сегодня, находясь на задании в трех разных районах страны, провели акцию в память о миротворцах, отдавших свою жизнь ради защиты мира во всем мире. (Синьхуа)
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