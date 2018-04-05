«Еноты-зомби» напугали американцев

Жители Янгстауна (Огайо, США ) рассказали о енотах, которые своим поведением напоминают зомби, пишут СМИ.

Власти города получили более дюжины сообщений о странном поведении животных, передает Fox News со ссылкой на WKBN-TV.

Один из жителей города рассказал, что увидел енота, который встал на задние лапы, оскалился, а после упал, впав «почти в коматозное состояние».

Департамент природных ресурсов считает, что животные больны чумкой. Жителям города посоветовали избегать енотов, которые ведут себя странно, в частности, активны днем и не боятся людей.