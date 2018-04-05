Ещё
«Еноты-зомби» напугали американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Еноты-зомби» напугали американцев 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Жители Янгстауна (Огайо, США) рассказали о енотах, которые своим поведением напоминают зомби, пишут СМИ.
Власти города получили более дюжины сообщений о странном поведении животных, передает Fox News со ссылкой на WKBN-TV.
Один из жителей города рассказал, что увидел енота, который встал на задние лапы, оскалился, а после упал, впав «почти в коматозное состояние».
Департамент природных ресурсов считает, что животные больны чумкой. Жителям города посоветовали избегать енотов, которые ведут себя странно, в частности, активны днем и не боятся людей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Арбитраж удовлетворил требование акционеров совхоза Грудинина о проверке его счетов Сестра собралась забрать Юлию Скрипаль в Россию Москва перечислила вопросы к расследованию дела Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение311
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ5
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Рудковская опозорила Плющенко33
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений314
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение