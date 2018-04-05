В Музей памяти жертв массовой резни в Нанкине переданы новые материалы

Нанкин , 4 апреля / Синьхуа / — Жительница Японии Тамаки Мацуока с 1988 года почти сто раз приезжала в Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. В период с 1998 по 2006 год она посетила более 300 выживших свидетелей Нанкинской резни 1937 года и пригласила тех из них, кто сохранил относительно ясную память, в Японию, где записала их свидетельские показания на несколько сотен видеокассет.

Сегодня она подарила весь этот архив Музею памяти жертв массовой резни в Нанкине. Сотрудники музея собираются упорядочить бесценные видеозаписи, перевести их в цифровой формат и пополнить ими базу видеоданных с архивными делами жертв Нанкинской резни, чтобы впоследствии подаренными материалами могли пользоваться исследователи со всего мира.