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В Музей памяти жертв массовой резни в Нанкине переданы новые материалы
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В Музей памяти жертв массовой резни в Нанкине переданы новые материалы 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 4 апреля /Синьхуа/ — Жительница Японии Тамаки Мацуока с 1988 года почти сто раз приезжала в Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. В период с 1998 по 2006 год она посетила более 300 выживших свидетелей Нанкинской резни 1937 года и пригласила тех из них, кто сохранил относительно ясную память, в Японию, где записала их свидетельские показания на несколько сотен видеокассет.
Сегодня она подарила весь этот архив Музею памяти жертв массовой резни в Нанкине. Сотрудники музея собираются упорядочить бесценные видеозаписи, перевести их в цифровой формат и пополнить ими базу видеоданных с архивными делами жертв Нанкинской резни, чтобы впоследствии подаренными материалами могли пользоваться исследователи со всего мира.
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