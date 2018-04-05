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Сбор и производство «доцинминского» чая «Дафо лунцзин» в уезде Синьчан
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Сбор и производство «доцинминского» чая «Дафо лунцзин» в уезде Синьчан 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Уезд Синьчан /пров. Чжэцзян/, 4 апреля /Синьхуа/ — В уезде Синьчан провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, базе по производству чая «Дафо лунцзин», идет сбор и обработка последних листьев «доцинминского» урожая /чайных листьев, созревающих до праздника Цинмин/. По состоянию на 31 марта, уже продано свыше 2000 тонн «Дафо лунцзин» на сумму более 1,6 млрд юаней. (Синьхуа/Вэн Синьян)
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