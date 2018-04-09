На субсидируемые билеты с Дальнего Востока выделят еще полмиллиарда

Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. «Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из Резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», — сказал Александр Галушка . По его словам, программа требует увеличения финансирования.

Резервов для радикального снижения стоимости билетов сегодня нет На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда — для Дальнего Востока. Однако по некоторым направлениям субсидируемые билеты с Дальнего Востока в Москву уже закончились. Например, в Магадане региональные власти уже обратились в федеральный центр с просьбой решить вопрос.

Минтранс регулярно направляет в минфин и на комиссию по бюджетным проектировкам предложения о возможности дополнительного финансирования указанных программ, так в ведомстве прокомментировали ситуацию с билетами по ряду направлений в рамках субсидирования полетов в центральную часть России с Дальнего Востока.

Михаил Блинкин. Вопрос не просто горячий, перегретый. «Закладывая в бюджете субсидии для полетов на Дальний Восток, рассчитывали на определенный трафик, а этот трафик оказался в условиях субсидий гораздо более мощным, чем прогнозировали финансовые и транспортные власти», — отметил «РГ» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшей школы экономики"

По новым правилам предоставления субсидий, которые начали действовать в этом году, после сентября часть средств может быть перераспределена при наличии экономии по другим направлениям, напомнили «РГ» в минтрансе. Росавиация предлагает перенести этот срок на июнь. Как собщили «РГ» в ведомстве, предложения уже направлены в минтранс.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток. По оценкам экспертов, на выделенные дополнительно полмиллиарда рублей гражданам удастся приобрести еще примерно сто тысяч льготных билетов.

Остальным придется покупать несубсидируемые билеты. А они очень дороги в пиковый летний сезон. Причины высокой стоимости понятны. При формировании цен на авиабилеты перевозчики исходят из рыночных условий, а именно — уровней спроса и предложения и показателей коммерческой загрузки рейсов. Таким образом, цена на билет — это количество денег, которые готов оплатить пассажир за конкретное направление и в конкретное время. В случае установления цены на билет выше данного уровня, билет останется нереализованным. Действует так называемый механизм динамического ценообразования (ДЦО), основанный на формировании структуры тарифов для каждого направления. «В этой цене сидят аэропортовые сборы, стоимость авиакеросина, зарплата летных экипажей. Резервов для радикального снижения стоимости билетов нет», — говорит Блинкин.