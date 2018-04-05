Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке

В нем отмечается, что от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов.

"Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов", — говорится в поручении.

Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Также отмечается, что с 4 апреля нет льготных билетов авиакомпаний "Аэрофлот" и «Россия» в городах Южно-Сахалинск Якутск . «Такое же положение дел с субсидированными билетами в других авиакомпаниях, осуществляющих перевозки с Дальнего Востока», — констатирует автор документа.

В связи с этим предлагается «комитету по транспорту и строительству Госдумы запросить в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками установленного порядка реализации субсидированных авиабилетов в целях обеспечения доступности пассажирских воздушных перевозок».