Ещё
Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками порядка реализации субсидированных авиабилетов. Документ был инициирован депутатом от ЛДПР Иваном Абрамовым.
В нем отмечается, что от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов.
"Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов", — говорится в поручении.
Также отмечается, что с 4 апреля нет льготных билетов авиакомпаний "Аэрофлот" и «Россия» в городах Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск. «Такое же положение дел с субсидированными билетами в других авиакомпаниях, осуществляющих перевозки с Дальнего Востока», — констатирует автор документа.
В связи с этим предлагается «комитету по транспорту и строительству Госдумы запросить в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками установленного порядка реализации субсидированных авиабилетов в целях обеспечения доступности пассажирских воздушных перевозок».
ТАСС: последние новости
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль Медведев подписал план по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ТЦ и кинотеатр в Ульяновске приостановили работу из-за нарушений пожарной безопасности
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила281
В России введут новую меру пресечения46
«Крым захватим танками»406
Войска ВВО подняты по тревоге117
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова139
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение