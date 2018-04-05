Появилось видео пожара в ТЦ в Тюмени 

Пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщили о крупном возгорании в центре Тюмени. Согласно информации, размещенной очевидцами в сообществе «Казань/Социальная группа», в настоящий момент у здания уже рухнула крыша.
Сообщается, что общая площадь пожара составляет около 3000 метров. Пожарные расчеты прибыли на место инцидента и в данный момент борются с огнем. О пострадавших пока не сообщается.
Следственный комитет России опубликовал записи с разных камер наблюдения, которые засняли начало пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На записи видна не только игровая зона, но и столики кафе, расположенного неподалеку от аттракционов.