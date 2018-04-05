Появилось видео пожара в ТЦ в Тюмени

Пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщили о крупном возгорании в центре Тюмени . Согласно информации, размещенной очевидцами в сообществе « Казань /Социальная группа», в настоящий момент у здания уже рухнула крыша.

Сообщается, что общая площадь пожара составляет около 3000 метров. Пожарные расчеты прибыли на место инцидента и в данный момент борются с огнем. О пострадавших пока не сообщается.