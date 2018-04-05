Мария Ивакова задумалась о сортировке мусора

Популярная телеведущая Мария Ивакова часто путешествует и невольно начинает сравнивать какие-то аспекты жизни в разных странах. Не так давно звезда задумалась о вопросах экологии. В своем Инстаграме телеведущая рассказала, как попыталась приучить себя сортировать мусор и что из этого вышло.

Сортировка мусора во многих странах является обычным делом, а детей с малых лет учат делать это правильно. Мария, по примеру подруги, также решила проявить больше заботы об окружающей среде и попробовала заняться сортировкой своего мусора. Однако, как она рассказала подписчикам, все труды оказались напрасны. В конце недели ее навестили родственники, которые не оценили подобную затею и, желая помочь, выкинули все на общую помойку. Эта история заставила Ивакову задуматься, реально ли на данный момент внедрить сортировку мусора в масштабе страны. Телеведущая не уверена, не идут ли отсортированные отходы на общую свалку, что ее крайне огорчает. В своем микроблоге она призвала подписчиков задуматься об экологии и стараться меньше пользоваться одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.

«Но мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране мусорные свалки не превращались в экологическую угрозу. Чтобы мусор перерабатывался и сортировался. И чтобы нам было стыдно бросать бумажки на улицах своего города.» Подписчики Марии поддержали ее стремление сделать города чище, а вот мнения о том, насколько реально приучить людей сортировать мусор, разошлись. Многие уверены, что инициатива, при должной поддержке и рекламе, без проблем приживется. А кто-то, как оказалось, уже давно занимается сортировкой и не испытывает каких-либо затруднений. Другая же часть поклонников Иваковой заметила, что не во всех городах есть условия для раздельной сдачи мусора, как и перерабатывающие предприятия. По их мнению, чтобы это изменилось, необходимо как внимание к вопросу со стороны государства, так и более высокий уровень сознательности самих людей.

«Так что пока государство строго не будет следить за такими вещами, всё бесполезно…» «Толку сортировать мусор, когда его не перерабатывают раздельно? Максимум в больших городах стоят контейнера под пластик.» «Это надо объяснять с детства, просто все думают, что есть какой-то дядя, который возьмёт этот мусор, что-то с ним сделает, и все будет отлично, но отлично не будет без общих усилий!» «А мне кажется, что наши люди быстро смогут перестроится и начать сортировать мусор. Главное чаще проводить рекламу и обеспечить людям удобство сдачи этого мусора.»

Кстати, Мария Ивакова уже много лет является вегетарианкой. Она никогда не скрывала этого, а не так давно подробно рассказала о своём отказе от мяса.