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Галич борется за любовь и внимание Маликова, а Ивлеева ей в этом помогает
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Галич борется за любовь и внимание Маликова, а Ивлеева ей в этом помогает 

WMJ.ru 11 минут назад
Фото: WMJ.ru
Несколько недель назад Дмитрий Маликов, Ида Галич и Настя Ивлеева заинтриговали поклонниками совместными фото и видео. И вот сейчас в Сети появился результат этой коллаборации. Ида представила свой клип «Дима», в котором главную мужскую роль сыграл популярный артист. На протяжении всего видео Галич пытается разными способами произвести впечатление на Маликова, а помогает ей в этом подруга Ивлеева. Примечательно, что в ход у Иды идут все способы по привлечению внимания Дмитрия. Например, в одной из сцен она ударяет бутылкой по голове свою соперницу.
Чем же закончится эта романтическая история, смотри прямо сейчас. Жми на play и оцениваний новую видеоработу Иды, Насти и Дмитрия. Кстати, как тебе Галич в роли певицы?
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Фото:Instagram
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