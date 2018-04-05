Школьники Наньгуна приняли участие в памятной акции на кладбище «Цзинань»

Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля / Синьхуа / — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)

Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля /Синьхуа/ — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)

Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля /Синьхуа/ — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)