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Школьники Наньгуна приняли участие в памятной акции на кладбище «Цзинань»
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Школьники Наньгуна приняли участие в памятной акции на кладбище «Цзинань» 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля /Синьхуа/ — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)
Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля /Синьхуа/ — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)
Синтай /пров. Хэбэй/, 4 апреля /Синьхуа/ — Учащиеся средней школы №2 городского уезда Наньгун провинции Хэбэй /Северный Китай/ сегодня, накануне праздника Цинмин, или Дня поминовения усопших, приняли участие в памятной учебно-патриотической акции, состоявшейся на кладбище павших героев «Цзинань». (Синьхуа/Моу Юй)
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