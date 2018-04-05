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Абсолютно голую Екатерину Варнаву сравнили с моделью Victoria's Secret
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Абсолютно голую Екатерину Варнаву сравнили с моделью Victoria's Secret
Passion.ru
33 минуты назад
Фото:
Passion.ru
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За сутки пост набрал почти 160 тысяч «лайков».
«Фигурка просто зачет», «Модели Виктории сикрет, отдыхают в сторонке, по сравнению с Вами», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram
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