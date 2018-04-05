Абсолютно голую Екатерину Варнаву сравнили с моделью Victoria's Secret

За сутки пост набрал почти 160 тысяч «лайков».

«Фигурка просто зачет», «Модели Виктории сикрет, отдыхают в сторонке, по сравнению с Вами», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram