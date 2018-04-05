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В Московской области впервые пройдет специализированная выставка-форум «Демострой 2018»
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В Московской области впервые пройдет специализированная выставка-форум «Демострой 2018» 

Министерство промышленности и торговли РФ 32 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В период с 25 по 27 апреля 2018 года при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область) пройдет 1-ая Международная специализированная выставка и форум производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018».
Мероприятие объединит интересы российских производителей строительно-дорожной и коммунальной техники, поставщиков продукции и услуг для дорожно-транспортного комплекса и коммунального хозяйства, а также органов исполнительной власти Российской Федерации. Организация выставки осуществляется Российской ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш».
Как отметил в своем приветственном слове Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, принципиально новый выставочный проект совместит бизнес-событие с демонстрациями передовых технологий специализированной техники.
«В рамках поставленных руководством страны стратегических задач по обновлению парка техники и укреплению промышленного потенциала Форум ДЕМОСТРОЙ позволит сделать новые шаги к повышению конкурентоспособности, предоставит возможность отечественным разработчикам и производителем расширить технологические альянсы с ведущими мировыми компаниями», — говорится в тексте приветствия главы Минпромторга России.
Ведущими отечественными предприятиями, среди которых АО «ГАКЗ» (Костромская область), ООО «Завод „Дорожных машин“ (Ярославская область), ЗАО „Эксмаш“ (Тверская область), ОАО „Ковровский электромеханический завод“ (Владимирская область), ЗАО „Сеспель“ (Чувашская Республика), ООО „ДСТ-Урал“ (Челябинская область), ООО МЗ „Тонар“ (Московская область) представят на выставке новейшие образцы выпускаемой техники.
При этом мероприятие уникально тем, что презентация машин также пройдет во время демонстрационных показов в реальных условиях эксплуатации.
В рамках деловой программы „ДЕМОСТРОЙ 2018“ под председательством Дениса Мантурова состоится отраслевая конференция на тему „Строительно-дорожное машиностроение России: Новая стратегия развития“, в ходе которой планируется обсуждение перспектив развития отрасли, а также вновь разрабатываемых мер государственной поддержки отечественного строительно-дорожного и коммунального машиностроения.
Форум позволит провести прямые переговоры с руководством ведущих российских машиностроительных предприятий, ознакомиться с возможностями выпускаемой ими продукции и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Подать заявку об участии в программе форума и выставки можно на официальном сайте мероприятия http://demostroy-expo.ru/.
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