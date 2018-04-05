В Московской области впервые пройдет специализированная выставка-форум «Демострой 2018»

Мероприятие объединит интересы российских производителей строительно-дорожной и коммунальной техники, поставщиков продукции и услуг для дорожно-транспортного комплекса и коммунального хозяйства, а также органов исполнительной власти Российской Федерации . Организация выставки осуществляется Российской ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш».

Как отметил в своем приветственном слове Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров , принципиально новый выставочный проект совместит бизнес-событие с демонстрациями передовых технологий специализированной техники.

«В рамках поставленных руководством страны стратегических задач по обновлению парка техники и укреплению промышленного потенциала Форум ДЕМОСТРОЙ позволит сделать новые шаги к повышению конкурентоспособности, предоставит возможность отечественным разработчикам и производителем расширить технологические альянсы с ведущими мировыми компаниями», — говорится в тексте приветствия главы Минпромторга России.

При этом мероприятие уникально тем, что презентация машин также пройдет во время демонстрационных показов в реальных условиях эксплуатации.

В рамках деловой программы „ДЕМОСТРОЙ 2018“ под председательством Дениса Мантурова состоится отраслевая конференция на тему „Строительно-дорожное машиностроение России: Новая стратегия развития“, в ходе которой планируется обсуждение перспектив развития отрасли, а также вновь разрабатываемых мер государственной поддержки отечественного строительно-дорожного и коммунального машиностроения.

Форум позволит провести прямые переговоры с руководством ведущих российских машиностроительных предприятий, ознакомиться с возможностями выпускаемой ими продукции и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подать заявку об участии в программе форума и выставки можно на официальном сайте мероприятия http://demostroy-expo.ru/.