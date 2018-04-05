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Новый облик Леонтьева шокировал пользователей Сети
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Новый облик Леонтьева шокировал пользователей Сети 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Сети была опубликована новая фотография, на которой 69‐летний певец Валерий Леонтьев запечатлен с актрисой Еленой Яковлевой и актером Сергеем Маковецким. Поклонники актеров узнали сразу, а вот над личностью центральной фигуры гадали долго. Фотография была опубликована в социальной сети Instagram.
Многие пользователи Сети предположили, что Леонтьев якобы сделал пластическую операцию. По мнению поклонников певца, на данном фото артист выглядит слишком женственно.
Я сначала подумала, что  какая-то  бабулька в центре
— пользователь Сети.
Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского
— комментатор.
Публикация от Hypem (@hypem_official)
21 Мар 2018 в 6:15 PDT  Снимок был опубликован в Instagram Яковлевой, однако позже фотография оказалась удалена.
Ранее в СМИ сообщалось, что Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены. По признанию самого артиста, он очень устал, но пока его на сцене держит любовь зрителей и чувство долга перед публикой. Он признался, что выходить на сцену его заставляют «уверенность в себе» и «самолюбие».
К принятию такого решения певца давно подталкивает его супруга Людмила Исакович.
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