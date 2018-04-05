Ещё
«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
"Спартак" на своем официальном сайте поздравил президента команды Леонида Федуна с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 62 года.
"Спартак" сердечно поздравляет вас с днем рождения! Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие клуба. В первую очередь благодаря вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров. Сегодняшний «Спартак» — это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее. В минувшем году ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды — золотые медали первенства и Суперкубок России. Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские. От лица всех спартаковцев — работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с вами любимой команды!
Напомним, что Федун стал во главе «Спартака» в 2003 году, за время его президентства команда выиграла 2 трофея.
Спорт-Экспресс: последние новости
Заместитель председателя Совета Федерации: "Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира" Шамиль Газизов: "Краснодар" не выходил на меня по поводу Семака, но..." Болельщики российских клубов проведут первые таймы матчей 24-го тура РФПЛ в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции105
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»486
Российских олигархов ждет «сюрприз»433
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей46
В Бахрейне нашли нефтяной запас России67
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение