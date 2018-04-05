«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил президента команды Леонида Федуна с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 62 года.

"Спартак" сердечно поздравляет вас с днем рождения! Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие клуба. В первую очередь благодаря вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров. Сегодняшний «Спартак» — это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее. В минувшем году ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды — золотые медали первенства и Суперкубок России . Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские. От лица всех спартаковцев — работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с вами любимой команды!

Напомним, что Федун стал во главе «Спартака» в 2003 году, за время его президентства команда выиграла 2 трофея.