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«Спартак» поздравил Федуна: «Благодаря вам клуб уверенно смотрит в будущее»
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«Спартак» поздравил Федуна: «Благодаря вам клуб уверенно смотрит в будущее» 

SPORT24.ru 1 час назад
На официальном сайте «Спартака» опубликовано поздравление с днем рождения в адрес президента клуба Леонида Федуна, которому 5 апреля исполняется 62 года.
«Уважаемый Леонид Арнольдович! ФК «Спартак-Москва» сердечно поздравляет вас с днем рождения! Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие клуба.
В первую очередь благодаря вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров.
Сегодняшний «Спартак» — это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее.
В минувшем году ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды — золотые медали первенства и Суперкубок России.
Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские.
От лица всех спартаковцев — работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с вами любимой команды!»
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