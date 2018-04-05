Во Владивостоке 5 апреля пошёл снег

Мокрый снег обрушился на Владивосток вечером 5 апреля.

Таким образом, подтвердился прогноз сипоптиков. Ранее пресс-служба Примгидромета сообщала, что во Владивостоке в ночь на 6 апреля ожидаются небольшие, временами умеренные осадки (мокрый снег), гололёдные явления. Ветер юго-восточный, восточный сильный. Температура 0…2°C. Днём небольшие, утром умеренные осадки с северным, северо-восточным свежим ветром. Максимальная температура воздуха +1…+4°C.

Для справки, средняя температура в апреле во Владивостоке составляет 5,1 градуса.

Такая весна, такая погода. Неоригинальная фотография этой ночи для Владивостока?

Публикация от @ feuer_tanz

5 Апр 2018 в 8:57 PDT