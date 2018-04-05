Ещё
Во Владивостоке 5 апреля пошёл снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке 5 апреля пошёл снег 

Prim.News 51 минуту назад
Фото: Главный региональный
Мокрый снег обрушился на Владивосток вечером 5 апреля.
Таким образом, подтвердился прогноз сипоптиков. Ранее пресс-служба Примгидромета сообщала, что во Владивостоке в ночь на 6 апреля ожидаются небольшие, временами умеренные осадки (мокрый снег), гололёдные явления. Ветер юго-восточный, восточный сильный. Температура 0…2°C. Днём небольшие, утром умеренные осадки с северным, северо-восточным свежим ветром. Максимальная температура воздуха +1…+4°C.
Для справки, средняя температура в апреле во Владивостоке составляет 5,1 градуса.
Такая весна, такая погода. Неоригинальная фотография этой ночи для Владивостока?
Публикация от @ feuer_tanz
5 Апр 2018 в 8:57 PDT
Prim.News: последние новости
В Приморье пользователя Telegram арестовали на два месяца за репост Инспекторы будут проводить ежедневные рейды в местах перегрузки угля в Находке и Восточном Сотовый оператор Tele2 запустил сеть 4G в Приморском крае
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание118
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ111
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой473
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США89
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение