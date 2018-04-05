Угарный газ могут выделять коммунальные обогреватели и котельные?

Газовый котел в подвале дома может вызвать ишемические атаки.

«Недавно моему отцу поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака», — рассказал врач-нарколог Олег Горбунов . — Но плохо чувствовала себя и соседка по частному дому. Как только папа вернулся домой — снова кома. Реальные причины тяжелейшего состояния отца, очень похожего на инсульт, и болезней женщины были неизвестны. И вот при очередном вызове «скорой» на дом фельдшер обратил внимание на запах, похожий на запах газа! Оказалась, ишемические атаки и непонятные болезни были отравлением угарным газом. Газовый котел, установленный в подвале, травил жителей. При этом угарный газ запаха не имеет. Обнаруженный коллегой запах был вызван обгоранием наружной крышки котла, в которую стало бить пламя. Газовщики сделали замеры и отрезали газ. Печник вскрыл трубу вытяжки. И вот оно: вытяжная труба оказалась забита крошками кирпича, осыпавшимися из-за весенних перепадов температур. Продукты сгорания из простенького котла, не оборудованного датчиками, поступали не в трубу, а в подвал. И через пол отравляли жителей дома…

А теперь посмотрите на сводки. Утром в субботу 24 марта в Урюпинске от отравления угарным газом погибла семья из трёх человек. В тот же день три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Тракторозаводском районе Волгограда . Ситуации как под копирку. Весна, утро, забитая вытяжка, газ-убийца…

Помните о нём и не пускайте его в свои дома и квартиры. Проверьте вытяжки и, если нужно, вызовите специалистов по обслуживанию внутридомового газового оборудования или газовщиков. Это жизненно важно!»