Совладельцы «Тракторных заводов» предложили добровольно погасить долги перед Бинбанком

"С учетом направленного заявления о возможности погашения задолженности (…) удовлетворить данное ходатайство. Предоставить должнику возможность погасить задолженность, потому что банк в любом случае заинтересован в получении денежных средств", — сказала судья по делу Болотина. Альберт Баков также обратился к Бинбанку с предложением провести переговоры о реструктуризации и «решить эту конфликтную ситуацию мирным путем», сообщил в суде представитель должника.

Заседание по делу о банкротстве Болотина отложено на 29 мая, Бакова — на 5 июня. Иски о банкротстве бизнесменов Бинбанк подал 1 февраля, следует из картотеки суда. Сумма исковых требований и задолженности совладельцев концерна перед Бинбанком не раскрывается.

Проблемы КТЗ В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства самого КТЗ, введя там процедуру наблюдения. Иск о банкротстве концерна подал Внешэкономбанк 23 октября. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех», в управление которой в конце 2017 года передан КТЗ, будет привлекать для него стратегических инвесторов после завершения процедуры банкротства концерна и решения операционных задач. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что корпорация готовит план финансового оздоровления, часть долгов в процессе проведения банкротства, скорее всего, будет реструктурирована.

По словам Чемезова, Ростех контролирует все процессы в отношении банкротства КТЗ, речь о закрытии заводов не идет. Рабочая группа в составе представителей Ростеха, Внешэкономбанка, Минпромторга Минтруда и региональных властей подготовила дорожную карту по оздоровлению концерна «Тракторные заводы».

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ превышает 85 млрд рублей. Источник ТАСС сообщал, что ситуация на предприятиях КТЗ сложная, концерн ежемесячно генерирует убытки объемом 200-300 млн рублей.