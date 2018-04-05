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Посол России в Польше рассказал о сносе памятников советским воинам в стране
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Посол России в Польше рассказал о сносе памятников советским воинам в стране 

RT на русском 1 час назад
Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о программе сноса памятников советским воинам-освободителям в стране. Об этом сообщает газета «Известия».
«С лета 2017 года по настоящее время нами зафиксировано 23 случая сноса польскими властями памятников советским воинам-освободителям», — уточнил он, подчеркнув, что дипмиссия не обладает полной информацией о том, какое количество памятников было демонтировано.
При этом дипломат отметил, что в Польше был принят закон о запрете пропаганды коммунистического и иного тоталитарного строя, в соответствии с которым установлен срок «устранения из публичного пространства» памятников, «пропагандирующих коммунизм».
По его словам, к таким монументам относятся и памятники советским воинам.
Андреев также добавил, что в соответствии с внесёнными в закон поправками, местные органы власти обязаны снести памятники до 31 марта 2018 года, а не до октября 2018 года, как было запланировано ранее.
«Тем, кто в эти сроки «уложится», затраты на снос обещали компенсировать из госбюджета. Тех же, кто к назначенному времени не выполнит требование закона, воевода в принудительном порядке заставит сделать это за счёт собственных средств», — заключил он.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин заявил, что Россия возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам.
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