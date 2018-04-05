Ещё
Лунный посевной календарь на 5 апреля 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лунный посевной календарь на 5 апреля 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
19 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
Знак Стрельца
Ухаживайте за подрастающей рассадой, берегите ее от сквозняков и иных возможных проблем, правильно поливайте: при желании вы всегда можете уточнить нюансы выращивания томатов, перца, баклажанов, капусты, петунии.
Подходящее время для работ в саду: если в вашем регионе еще холодно и лежит снег, самое время заглянуть в статью Нужен ли саду прошлогодний снег. Если же погода уже позволяет, временно открывайте укрытые растения — для проветривания; а если серьезных морозов уже не предвидится, укрытие можно снять.
Удачный период для работ с почвой: готовьте участки для грядущих посевов и посадок (перекопка, внесение удобрений), рыхлите почву в междурядьях тепличных культур, горшках комнатных растений. Вспоминайте правила севооборота, выбирайте новые варианты обустройства грядок (нескучные, вертикальные, нестандартные, модульные). Если планируете высадку деревьев и кустарников, заготавливайте посадочные ямы.
Хороший день для наведения порядка на участке: уборки и дезинфекции теплиц, проверки хранилищ на наличие плесени (обнаружив пораженный участок, сразу обработайте его антисептиком). Убирайте из подвалов и погребов освободившуюся тару, мусор, проветривайте помещение.
Не рекомендован полив. Повремените с обрезкой.
Читайте также:
Лунный посевной календарь на апрель 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach
7dach.ru: последние новости
Что воровали из московских садов в XVIII веке Лунный посевной календарь на 31 марта 2018 года Пора готовить картофель к посадке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение250
Рудковская опозорила Плющенко26
НАТО возьмется за Арктику назло России42
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений306
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение