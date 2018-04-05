Лунный посевной календарь на 5 апреля 2018 года

19 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Знак Стрельца

Ухаживайте за подрастающей рассадой, берегите ее от сквозняков и иных возможных проблем, правильно поливайте: при желании вы всегда можете уточнить нюансы выращивания томатов, перца, баклажанов, капусты, петунии.

Подходящее время для работ в саду: если в вашем регионе еще холодно и лежит снег, самое время заглянуть в статью Нужен ли саду прошлогодний снег. Если же погода уже позволяет, временно открывайте укрытые растения — для проветривания; а если серьезных морозов уже не предвидится, укрытие можно снять.

Удачный период для работ с почвой: готовьте участки для грядущих посевов и посадок (перекопка, внесение удобрений), рыхлите почву в междурядьях тепличных культур, горшках комнатных растений. Вспоминайте правила севооборота, выбирайте новые варианты обустройства грядок (нескучные, вертикальные, нестандартные, модульные). Если планируете высадку деревьев и кустарников, заготавливайте посадочные ямы.

Хороший день для наведения порядка на участке: уборки и дезинфекции теплиц, проверки хранилищ на наличие плесени (обнаружив пораженный участок, сразу обработайте его антисептиком). Убирайте из подвалов и погребов освободившуюся тару, мусор, проветривайте помещение.

Не рекомендован полив. Повремените с обрезкой.

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